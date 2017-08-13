В августе спрос на аренду машин вырос в Молдове на 20%
В августе гаражи компаний по прокату машин пустеют. Цены на услуги немалые, но недостатка в клиентах все равно нет.
В августе гаражи компаний по прокату машин пустеют. Цены на услуги немалые, но недостатка в клиентах все равно нет.
«Продажи выросли по сравнению с остальными летними месяцами на 15%. Наши услуги стоит от 35 до 500 евро в сутки», — сказала представитель фирмы по пракату машин Кристина Усатый.
«У нас более 18 моделей Mercedes Benz, от
Спросом пользуются и кабриолеты.
«Свежий воздух, немного скорости, ветра — идеальная формула отдыха», — заявил Николай Усатый.
Кристиан часто арендует машины класса люкс. Они дают возможность поучаствовать себя особенным, а за такое многие готовы выкладывать немалые деньги.
«Знаю ребят, которые платили 1000- 1300 евро в сутки, лишь бы почувствовать силу машины, получить немного адреналина. Люди хотят испробовать красивые роскошные автомобили, чтобы
Возраст большинства машин класса люкс, которые предлагаются в аренду, не больше года.