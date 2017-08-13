В августе спрос на аренду машин вырос в Молдове на 20%

Источник: Publika.md

«Продажи выросли по сравнению с остальными летними месяцами на 15%. Наши услуги стоит от 35 до 500 евро в сутки», — сказала представитель фирмы по пракату машин Кристина Усатый.

«У нас более 18 моделей Mercedes Benz, от A-класса до Mybach. Довольно широкий выбор на любой вкус. В стоимость услуг включены страховки CASCO, ОСАГО, безлимитные поездки, в том числе за пределы Молдовы», — сообщил представитель фирмы по пракату машин Николай Усатый.

Спросом пользуются и кабриолеты.

«Свежий воздух, немного скорости, ветра — идеальная формула отдыха», — заявил Николай Усатый.

Кристиан часто арендует машины класса люкс. Они дают возможность поучаствовать себя особенным, а за такое многие готовы выкладывать немалые деньги.

«Знаю ребят, которые платили 1000- 1300 евро в сутки, лишь бы почувствовать силу машины, получить немного адреналина. Люди хотят испробовать красивые роскошные автомобили, чтобы день-другой чувствовать себя чуть круче», — сказал водитель Кристиан Попа.