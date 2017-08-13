Глава региона проверил, как идет ремонт мостов в Калининграде
Когда можно будет проехать по мостам Деревянный и Высокий и прогуляться по ровной и красивой набережной генерала Карбышева? Ответы получены на этой неделе.
Когда можно будет проехать по мостам Деревянный и Высокий и прогуляться по ровной и красивой набережной генерала Карбышева? Ответы получены на этой неделе.
Большая комиссия проверила ход реконструкции путепроводов, ведущих на остров Октябрьский. Сроки ремонта этих мостов сдвигались — сначала мост Высокий мешал строить сом, затем переносили теплотрассу. В итоге работы растянулись. На Деревянном, напротив, глава региона поручил строителям ускориться, при этом, сохранить пешеходное движение.
— Когда будете бить там сваи, получится как с домом № 70. Мы хотели, чтобы вы обратили внимание. Будет отдельный контракт с экспертным наблюдением за тем, как ведут себя грунты, чтобы не было никаких последствий. Второй вопрос — дом на Карбышева, 20 не попал в программу капремонта фасадов. Мы эту программу будем продолжать и в следующие годы, будем увеличивать ее не за счет средств фонда, будем докапитализировать фонд из средств регионального бюджета.
Леонид Гиндин, гендиректор компании-подрядчика:
— По совокупности элементов это в нашей практике самый сложный мост. Немецкий бетон, как ни странно, 50-летней давности или 70-летней давности приходилось частично взрывать химическим взрывом или разбирать специальными