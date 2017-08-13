Глава региона проверил, как идет ремонт мостов в Калининграде

— Когда будете бить там сваи, получится как с домом № 70. Мы хотели, чтобы вы обратили внимание. Будет отдельный контракт с экспертным наблюдением за тем, как ведут себя грунты, чтобы не было никаких последствий. Второй вопрос — дом на Карбышева, 20 не попал в программу капремонта фасадов. Мы эту программу будем продолжать и в следующие годы, будем увеличивать ее не за счет средств фонда, будем докапитализировать фонд из средств регионального бюджета.