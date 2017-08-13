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11:34 (мск), источник: Sputnik.md

Что происходит с долларом: упадет ли «американец» до 15−16 леев

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Тенденция ослабления курса доллара к молдавскому лею продолжается.

ЦБ: $ 60.1873   +0.26 € 70.7502   +0.48 ММВБ: $ 59.8725   -0.24 € 70.7875   +0.02
Источник: Sputnik.md

Согласно данным Национального банка Молдовы, в понедельник доллар проиграет лею еще три бана, установившись на отметке в 17,88.

Экономический эксперт Анатолий Игнат в беседе с корреспондентом Sputnik предположил, чего еще ожидать от «американца» и каков возможный предел проседания доллара по отношению к молдавскому лею.

«Где-то с апреля доллар маленькими рывками стабильно падает вниз. Исходя из среднесрочной тенденции проседания доллара к евро, ожидать даже стабилизации, по моему мнению, не стоит. Это глобальные тенденции», — сказал собеседник.

По его словам, «курс доллара достаточно сильно зависит от внутренней ситуации в США».

«В Молдове власти не обладают потенциалом влияния на курс. Да им это и не нужно, потому что у нас экономика ориентирована на импорт. Поэтому местным крупным бизнесменам это только выгодно», — сказал экономист.

Говоря о том, в какой валюте лучше хранить сбережения эксперт отметил, что стоит задуматься над тем, чтобы перевести долларовые депозиты в более стабильные валюты.

«Вклады в долларах могут перекочевать в другие валюты более стабильные — франк и, в особенности, в евро. Потому что, даже если курс не упадет до уровня 2014 года, то нижний потолок на уровне 15−16 леев за доллар вполне предсказуем в пределах 3−4 месяцев. То есть такое серьезное падение вполне реально», — сказал Игнат.

Валютчики спокойно наблюдают за ситуацией на валютном рынке Молдовы, отмечая, что в обменники люди сейчас чаще сдают валюту, чем покупают. «Поэтому и курс падает. А как будет дальше, посмотрим. Нацбанк потихоньку удерживает курс. Если бы регулятор не выкупал валюту у банков, то курс был бы намного ниже», — подчеркнул участник валютного рынка.

Официальный курс молдавского лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на воскресенье, 13 августа, составляет 17,91 лея. Евро стоит 21 лей, украинская гривна — 0,69 лея, румынский лей — 4,59 лея, а российский рубль — 0,29 лея.

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