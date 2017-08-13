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17:48 (мск), источник: dostup1.ru

Выплаты вкладчикам челябинского банка «Резерв» составят 1,32 млрд

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Источник: РИА "Новости"

Выплаты вкладчикам банка «Резерв» (Челябинск), у которого с 9 августа отозвана лицензия, оцениваются в 1,32 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«По данным официальной отчетности банка “Резерв”, на 1 июля 2017 года объем вкладов составлял 1,38 млрд рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 1,32 млрд рублей», — сообщили в АСВ, уточнив, что окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Напомним, страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 августа 2017 года.

Банк России отозвал с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка социального развития «Резерв». Как следует из сообщения, в июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий были выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. Выплаты вкладчикам начнутся через банк-агент не позднее 23 августа.

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