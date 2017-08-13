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17:47 (мск), источник: dostup1.ru

До 1 сентября из ветхого жилья осталось переселить 300 южноуральцев

Челябинская область впервые в России предложила жителям аварийных домов в малых городах переехать в Челябинск или Магнитогорск.

Челябинская область завершит федеральную программу переселения из ветхо-аварийного жилья в установленные сроки — до 1 сентября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на слова губернатора Бориса Дубровского.

В оставшееся время должны получить документы на новое жилье 300 человек из 10 муниципалитетов.

«В 21 муниципалитете переселение завершено, а в 10 — готовятся отметить новоселье около 300 человек. Все они в ближайшее время получат жилье в современных, комфортабельных домах, построенных по программе переселения в Челябинске, Кыштыме, Пласте и Троицке. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, по принципу “заезжай и живи”», — уточнили в пресс-службе.

По сведениям регионального министерства строительства и инфраструктуры, на сегодняшний день все дома, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья, достроены. Идет оформление правоустанавливающих документов на передачу квартир владельцам.

«Для всех участников программы жилье подобрано, в частном порядке ведется работа с двумя семьями в Ашинском районе, которые по тем или причинам отказались от переезда в Челябинск. В настоящее время там проводятся аукционы по приобретению квартир на вторичном рынке», — сообщил глава министерства Виктор Тупикин.

Всего за пять лет, с 2013 по 2017 годы, в Челябинской области будет переселено свыше 12 тыс. человек. На финансирование программы за этот период было выделено 6,23 млрд рублей: 2,68 млрд предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ, 3,55 млрд — бюджетом регион. Под переселение попали многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. На момент принятия программы в регионе насчитывалось 687 таких строений (191,65 тыс. кв. метров).

Челябинская область впервые в России предложила жителям аварийных домов в малых городах переехать в Челябинск или Магнитогорск, где были построены дома для переселения.

По решению губернатора Бориса Дубровского, регион продолжит программу переселения жителей многоэтажек, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В 2017 году на эти цели из областного бюджета выделено порядка 412 млн рублей. До конца года будет расселено 58 домов общей площадью свыше 11 тыс. кв. метров в Златоусте, Миассе, Копейске, Карабаше и Сатке.

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