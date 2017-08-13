Более 700 фур не могут выехать из Беларуси в Литву

По данным на 14:00, больше всего фур стоят на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» — там «застряли» 290 грузовиков. В ПП «Бенякони» ждут своей очереди 140 авто, в ПП «Привалка» — 127, а в «Котловке» — 140. Попасть в Литву также не могут 25 легковых автомобилей.

155 грузовиков скопились в пунктах пропуска на латвийском направлении: 60 в «Григоровщине» и 95 в «Урбанах».

На въезд в РБ стоят 80 грузовых авто, направляющиеся из Польши, 20 — из Латвии и 10 — из Литвы.