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15:26 (мск), источник: Sputnik.by

Более 700 фур не могут выехать из Беларуси в Литву

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Очередь из более чем 700 большегрузов образовалась на белорусской-литовской границе, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 14:00, больше всего фур стоят на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» — там «застряли» 290 грузовиков. В ПП «Бенякони» ждут своей очереди 140 авто, в ПП «Привалка» — 127, а в «Котловке» — 140. Попасть в Литву также не могут 25 легковых автомобилей.

155 грузовиков скопились в пунктах пропуска на латвийском направлении: 60 в «Григоровщине» и 95 в «Урбанах».

На въезд в РБ стоят 80 грузовых авто, направляющиеся из Польши, 20 — из Латвии и 10 — из Литвы.

Очереди на белорусско-литовской границе начали образовываться в пятницу, когда у литовских таможенников на всех пунктах пропуска случился сбой в программном обеспечении. Все большегрузы как на въезд, так и на выезд на данный момент оформляются в ручном режиме. Устранить неполадки должны до 17 августа.

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