Известная итальянская luxury-компания выходит на рынок Беларуси

Как сказано в сообщении, выход на рынки этих стран «с высоким потенциалом роста» способствует достижению одной из ключевых целей стратегического плана компании до 2020 года — расширению коммерческой сети Safilo до 40 стран в мире.

Продукция Safilo производится на фабриках в Италии, Словении, США и Китае. В ее портфеле такие бренды как Safilo, Polaroid, Carrera, Smith, а также лицензионные марки Banana Republic, BOSS, Dior, Fendi, Givenchy, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Max Mara, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger и другие.