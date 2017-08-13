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15:14 (мск), источник: Ежедневник.by

Известная итальянская luxury-компания выходит на рынок Беларуси

Компания Safilo Group, занимающаяся производством очков под собственными и лицензионными брендами, объявила о выходе на рынки Беларуси и Казахстана.

Источник: Ежедневник.by

Как сказано в сообщении, выход на рынки этих стран «с высоким потенциалом роста» способствует достижению одной из ключевых целей стратегического плана компании до 2020 года — расширению коммерческой сети Safilo до 40 стран в мире.

Продукция Safilo производится на фабриках в Италии, Словении, США и Китае. В ее портфеле такие бренды как Safilo, Polaroid, Carrera, Smith, а также лицензионные марки Banana Republic, BOSS, Dior, Fendi, Givenchy, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Max Mara, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger и другие.

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