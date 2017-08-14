Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Аналитики Германии о том, когда РФ станет полностью независимой
CМИ об интересе Запада к Вооруженным Силам РФ
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Тень Земли
07:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь за 15 лет стала одним из мировых лидеров по развитию информационно-компьютерных технологий

В течение 2002−2016 годов по индексу ICT Development, рассчитывающемуся Международным союзом электросвязи в рамках проекта «Измерение информационного общества», Беларусь поднялась на 26 позиций. Таких темпов нет ни у одной другой страны.

Источник: Reuters

За этот период Беларусь поднялась в рейтинге ICT Development с 57-го места на 31-ую позицию.

В 2007 году Беларусь занимает 54-е место и уступает по темпам развития информатизации не только странам Балтии, но и России и Украине. Но примерно с этого времени начинается стремительное движение в рейтинге вверх, и вскоре Беларусь станет самой информатизированной страной в СНГ.

В 2008 году Беларусь 55-ая, но опережает Украину. В 2010 году она — 52-ая, в 2011 — 46-ая, в 2012 — 41-ая. В 2013 году, поднявшись на 38-е место, Беларусь обходит Россию и Литву. В 2015 году Беларусь уже 36-ая и становится выше Латвии. В 2016 году Беларусь занимает 31-ю строчку.

Индекс ИКТ состоит из одиннадцати показателей, среди которых доступ к информационно-коммуникационным технологиям (количество абонентов проводной и мобильной связи, ширина внешнего интернет-шлюза), степень их использования (количество активных пользователей мобильной связи и интернета), а также навыки использования ИКТ у жителей страны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сделано в Беларуси. Топливо и энергетика: деньги от Абрамовича, пошлины от Путина и нефть от Чавеса
Власти КНДР отозвали своих послов в Пхеньян для консультаций
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо 17 погибли после нападения джихадистов на кафе
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: дипломатам из РФ могут сократить радиус перемещения в США
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
Болт пробежал круг почета и попрощался с болельщиками (видео)
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь