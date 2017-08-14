Беларусь за 15 лет стала одним из мировых лидеров по развитию информационно-компьютерных технологий

Источник: Reuters

За этот период Беларусь поднялась в рейтинге ICT Development с 57-го места на 31-ую позицию.

В 2007 году Беларусь занимает 54-е место и уступает по темпам развития информатизации не только странам Балтии, но и России и Украине. Но примерно с этого времени начинается стремительное движение в рейтинге вверх, и вскоре Беларусь станет самой информатизированной страной в СНГ.

В 2008 году Беларусь 55-ая, но опережает Украину. В 2010 году она — 52-ая, в 2011 — 46-ая, в 2012 — 41-ая. В 2013 году, поднявшись на 38-е место, Беларусь обходит Россию и Литву. В 2015 году Беларусь уже 36-ая и становится выше Латвии. В 2016 году Беларусь занимает 31-ю строчку.