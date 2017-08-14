«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнес в регионах России

Источник: AP 2017

Российский рынок ритуальных услуг подчас напоминает настоящее поле боя. В ход у воротил похоронного бизнеса идут все средства: шантаж, угрозы, подкуп, обман. Только пострадавшие, как правило, одни и те же: клиенты, потерявшие своих близких или родственников.

Марина Иванова, предприниматель, Краснодар

В конце прошлого года у меня умерла бабушка, которой шёл 82 год. Таких потерь в нашей небольшой семье не случалось много лет, поэтому мы с мамой пребывали в растерянности. Мы просто не знали, что и в какой последовательности нужно делать: куда обращаться, везти ли тело в морг и так далее. А тут ещё и наши знакомые начали вносить путаницу. Одни говорили, что не нужно делать никакого вскрытия, так как бабушка была старенькой и явно умерла своей смертью. Другие утверждали, что это обязательно, иначе нас могут обвинить чуть ли не в убийстве. Нам посоветовали поскорее вызвать участкового, так мы и сделали.

Полицейский всё проверил и не нашёл криминала, но этим его участие не ограничилось. Поняв, что мы сильно озадачены организацией похорон, он стал давать советы.

Участковый настоятельно рекомендовал обратиться в «одну хорошую фирму», занимающуюся оказанием ритуальных услуг.

Сказал, что давно её знает в силу профессиональных обязанностей и может ручаться за хорошую работу её сотрудников. Он предупредил, что это дороже, чем заниматься всем самим. Но деньги у нас были, а время и опыт в таких делах отсутствовали. К тому же хотелось похоронить бабушку достойно, поэтому мы и позвонили в ту фирму.

Оказалось, эта фирма подмяла под себя львиную долю похоронного бизнеса в Краснодаре. Уже потом я узнала, что главный секрет успеха таких контор в тесном «сотрудничестве» с медиками и полицейскими. От них узнают о только что умерших людях, как-то договариваются с моргами и перехватывают клиентов там. Одним словом, полиция и морги в деле. Значит, и наш участковый мог рекомендовать ритуальщиков вовсе не бескорыстно?

Сотрудник фирмы, что посоветовал полицейский, был со мной очень любезен и отвечал на вопросы со знанием дела. Он озвучил цены на основные услуги, о которых я спросила, и они мне показались приемлемыми. Но дьявол крылся в мелочах. Вместе со всеми дополнительными «опциями» набралось под сто тысяч рублей, причём без поминок! Я уже хотела отказаться от услуг этой конторы, но мне быстро дали понять, что сотрудничать с ней всё равно придётся.

Незадолго до этого в Краснодаре произошёл показательный случай, о котором даже писали в газетах. У сотрудников частной похоронной фирмы просто отказались принимать тело в морге, хотя они предъявили направление на вскрытие из полиции. В учреждении заявили, что по договору они сотрудничают только с единственной фирмой. Увещевания не помогли, и в итоге дошло до полного абсурда.

Пришлось вызывать катафалк, там, где указали, платить деньги, переносить тело умершего туда. Только из этой машины сотрудники морга приняли тело. И это был далеко не первый такой случай.

Мы с мамой решили, что для нас лучше всё-таки переплатить, чем потом сталкиваться с такими же проблемами. Мы просто отказались от дополнительных услуг вроде «престижного» места на кладбище и зелёного ковролина на могилке. Но всё равно в итоге пришлось выложить 70 тысяч рублей. У нас не было претензий по качеству услуг, хотя хвалить их всё равно не за что. Такие конторы, по сути, зарабатывают на чужом горе. Они пользуются нашим незнанием, замешательством, спешкой и другими обстоятельствами. Теперь я уже знаю, что те же самые услуги в муниципальной организации Краснодара стоили бы нам значительно дешевле. Но главный вопрос в том, почему некоторым частникам такое позволяют. Как они налаживают связи с моргами, работники которых чуть ли не срывают похороны, если человек не хочет обращаться к их партнёру? Этого бы не происходило без попустительства или даже прямой выгоды некоторых чиновников.

Илья, санитар патологоанатомического отделения, Челябинск

Все знают, слышали и посмеиваются над тем, что санитары в моргах постоянно «под мухой». А как иначе? Разве можно привыкнуть к смерти? Если не бухать, тут можно просто сойти с ума. Даже когда привозят тело девяностолетнего старика, его родственники рыдают. А если это младенец? Или ребёнок, погибший в ДТП? За годы работы, на которую я попал случайно, узнал одно: всё здесь построено на деньгах. Даже привести в порядок усопшего, обмыть, нанести грим, переодеть — всё стоит всегда больше оговорённого ценника.

Эти деньги нам давали в руки, наличкой. Не заплатят — сделаем работу спустя рукава.

Но почти всегда платили, даже сами предлагали. Долго там работать невозможно. Надо быть или отмороженным, или алкашом.

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Я ещё в морге числился, но был в отпуске, когда умерла моя девяностодвухлетняя бабушка. Она жила одна, но мы все, родственники, её навещали, наняли сиделку. Я открыл дверь ключом и увидел её на диване уже мёртвую. Сразу вызвал полицию. Удивился, когда приехавший капитан задал мне вопрос, мол, что она умерла-то? Подумаешь, 92 года, жить да жить! Каким же шоком для нас всех стало, что мы только проводили наряд за двери, как мне на мобильный, с которого я вызывал полицию, позвонили из ритуального агентства. Со словами соболезнования нам предложили воспользоваться их услугами. Я даже не хотел слушать, что они говорят, так как знал и так, кому доверить организацию похорон. Это значит одно: нас слила полиция!

Когда я прочитал, как зимой в Челябинске перепутали двух старушек-покойниц, и родственники первой похоронили не свою бабушку, а потом её перезахоронили, даже не удивился. Человеческий фактор… У всех в глазах одно бабло. Сострадать, переживать уже сложно. Перепутали, ну что теперь, не живые ведь люди, хуже им уже не будет.

По семейным обстоятельствам позже я переехал в один из городов области. Даже не скажу, в какой: не хочу проблем. Если говорят, что в Челябинске похоронный бизнес делят два мега-предприятия, а остальные мелкие конторки хоть и рвутся откусить свой кусок пожирнее, но им достаются лишь крохи, то здесь конкуренции в похоронной сфере нет вообще: одна монополия. На днях антимонопольный комитет по области обратил внимание на объявление в газете Нязепетровска о предоставлении услуг по захоронению «по самым низким ценам». Решают, есть ли здесь нарушение законодательства, достоверна ли информация. Как до моего города не добрались, я просто не понимаю. Когда умер папа (а я ведь переехал-то к нему), мы даже не имели права выбора, кому доверить организацию похорон. Всё решено заранее.

Доходит до смешного: директор кладбища (оно тут одно) владеет и траурным залом, и бюро услуг. И гробы, и венки — всё под ним.

Мы не хотели откладывать похороны до понедельника (папа ушёл в пятницу), но в выходные вскрытия не делаются. Я знал, что за деньги вопрос легко решится. Не знаю, дорого ли, но по ценам 2010 года мы отдали 2,5 тысячи. Зато предали земле дорогого человека в воскресенье.

В этом городе ещё одни предприниматели открывали траурный зал неподалёку, но начались жалобы от людей, что он не там стоит, не так работает, и его закрыли. Все знают, что это происки всемогущего директора против конкурентов, но молчат.

А вообще — прискорбный бизнес. Я сейчас на заводе работаю. Была идейка попробовать тоже что-то открыть, ведь деньги крутятся огромные. Люди как умирали, так и будут умирать. Но я передумал: не смогу.

Роман Р., владелец похоронного агентства, Волжский (Волгоградская область)

У нас в городе единственная фирма, которая монополизировала весь рынок ритуальных услуг. Ей в Волгограде принадлежат и кладбища, и морги, и всё, чем можно заниматься в этом бизнесе. Может, и есть другие фирмы, но они так, для отвода глаз: зарабатывают на объедках с «царского стола». Мы в Волжском пока держимся. За счёт этого у нас и достаточно бюджетные цены на похороны: и за 10 000 можем похоронить, и за 15 000. А у монополиста на порядок выше.

За последнее время ситуация стала ещё хуже.

Каждый день к нам обращаются родственники усопших, которым прямым текстом угрожают в больницах и моргах, что, если они не заключат договор с конкретной фирмой, им не выдадут справку о смерти в срок.

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У нас покойники лежат неделями, ждут, когда проведут патологоанатомическое исследование! А родственникам ставят условие: после вскрытия сразу забрать тело. Куда хотите, туда и забирайте, сохранения нет. Хотя испокон веков в моргах оказывали услуги: одевали, обмывали, хранили тела. Теперь такого нет. Я сам работал раньше в морге, знаю. Доплатить как-то нельзя, только опять оформить договор с этой единственной фирмой, которая заберёт тело и отвезёт на хранение в Волгоград. Либо везти домой. А вы представьте, что это такое по нашей жаре в +42!

Представители этой единственной фирмы находятся во всех моргах в Волгограде и в Волжском. Люди приходят за справкой о смерти, и им рассказывают такую историю: мол, так как они находятся при морге, то им могут посодействовать в проведении вскрытия, чтобы его сделали быстрее, вне очереди. Если в другой фирме оформитесь — ваш родственник здесь будет лежать как минимум три дня. А холодильники у них не работают в морге! Вы хотите забрать сине-зелёное раздувшееся тело? Понятно, что никто не желает такого своим покойным близким. Вот и соглашаются на все их условия из-за страха.

На днях был случай: приехала бабушка оформлять похороны для дедушки. Мы ей насчитали 12 тысяч. Она едет в морг за справкой, а оттуда возвращается к нам в офис вместе с похоронным агентом. Ей так накрутили! Она вся в слезах, просит расторгнуть договор, потому что её запугали, сказали, что тело будет зелёное, если она с их фирмой договор не заключит. Конечно, мы ей деньги вернули… Куда деваться?

Мы жаловались и в прокуратуру, и в ФАС, но никто не находит никаких нарушений. Мы работаем только на зарплату, ни о каком развитии бизнеса не может быть и речи. Лишь бы выжить!

Недавно вот нам машину сожгли рабочую, автобус и гараж, еле наши ребята спаслись, тушили.

Но никто не хочет этим заниматься. Такой же поджог был и у другой небольшой фирмы. Так они даже предоставляли видеозапись, где видно, как человек бросает в машину бутылку с зажигательной смесью, но в возбуждении дела отказали. Мы на этот беспредел даже в Москву жаловались! Нам ответили: разбирайтесь на местном уровне.

Пытались мы зайти на волгоградский рынок. Нам сказали: заключайте договор с кладбищем. Но там отказались подписывать, сославшись на то, что у нас нет специальных машин и лопат. Чушь собачья! Мы работаем с 2004 года, у нас есть и катафалки, и всё необходимое. Но на кладбище нас никто не пускает. Даже если родственники категорично настаивают на нашей фирме и приходят, и покупают у нас атрибутику, гробы, которые у нас на порядок стоят дешевле. Так у них там, на кладбище, требуют сертификат на гроб! И только всё потому, что они отказались работать с монополистом.

Муниципального тоже ничего не осталось. Да и денег нет у города, чтобы построить бюджетное останкохранилище, новое кладбище. Если раньше мы могли за заказчиков съездить и заказать выкопать могилку, то теперь — только родственник и только со справкой.

Раньше мы хоронили 150−300 человек в месяц, сейчас — максимум 60. Потому что скорая помощь сразу вызывает монополиста. А их агенты прямо лезут в квартиру к людям! Иной раз чуть ли не до драки доходило. Их даже милиционер выгонял, говорил, мол, выйдите, что вы делаете! Представляются муниципальной похоронной службой Волжского, хотя у нас такой и в помине нет. А агенту всё равно: гнёт своё, мол, это мы никто, нам никто не даст хоронить. Одним словом, кто к нам приходит, в полном смысле слова проходит все круги ада. Вот недавно наши клиенты написали заявление на главврача. Им медрегистратор при обращении в морг за медицинским заключением, когда узнала, что они оформили похороны в иной фирме, стала хамить, угрожать. Мол, не выдаст вовремя справку о смерти, и вскрытие будет перенесено на неизвестный срок. Но всё можно исправить, если они обратятся в ту фирму, которую она им подскажет. И это происходит каждый день!

Ярослава Голанд, фармацевт, Санкт-Петербург

В январе у меня умерла мама. Ей стало плохо, вызвали скорую помощь, но спасти не удалось: врачи зафиксировали смерть. Через два часа приехала машина, чтобы везти тело в морг. Первое, о чём спросил водитель: «Вы оплачивать сейчас будете или потом?» Я растерялась, не знала, что за это нужно платить, ответила, что сейчас не готова.

Её отвезли в морг больницы им. Мечникова. Поскольку смерть произошла дома, надо было делать вскрытие.

Меня встретили словами: «С вас 15 тысяч рублей».

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Я не поняла, ведь вскрытие по закону делают бесплатно. Почему я должна платить? По словам сотрудников, это «за срочность»: так как была суббота. «Не хотите платить — ждите до понедельника». Целых три дня! Я была к этому не готова, да и вообще как-то не сталкивалась никогда с откровенным вымогательством. Но пришлось дать им денег. Никаких официальных расценок мне никто не показывал, выписали для виду непонятную бумажку.

Потом зашла речь о гриме. Мне сказали, что косметика стоит от 7 до 20 тысяч. Я спросила, почему так дорого. Они говорят, что семь тысяч — это только подкрасить глаза и губы. Настаивали на 20. В итоге удалось снизить цену до 15 тысяч. Я просила прейскурант, — понять, за что плачу деньги — но так его и не увидела.

Но настоящий шок был впереди. Мы решили сделать кремацию и подхоронить маму к родственникам. Я пришла в морг, чтобы отвезти тело в крематорий. Мама уже лежала в гробу, её должны были перенести на каталку, а затем — завезти в автобус.

Там было 4 работника, и каждый из них запросил по 4 тысячи. Просто за то, чтобы переложить гроб на каталку!

В итоге за пару минут их «работы» я отдала 16 тысяч рублей! Конечно, всё это в руки, мимо кассы, никаких расписок и чеков. Водителю автобуса, чья работа и так уже была оплачена, меня убедили зачем-то дать ещё полторы тысячи. Сейчас я понимаю, что это настоящее мошенничество. Но в такие тяжёлые моменты сложно принимать трезвые решения, а бессовестные люди этим пользуются.