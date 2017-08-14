Суд в Приморье обязал снести базу отдыха, которая находится на территории заповедника
При этом, здание не оборудовано сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.
При этом, здание не оборудовано сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.
Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.
Спасским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора города
Прокуратура
При этом, в нарушение ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
Согласно Положению о федеральном государственном учреждении «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», утвержденному приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации на территории и акватории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе строительство зданий.
Поскольку здание базы отдыха «Радуга» возведено АО «Спасскцемент» на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем, а деятельность базы отдыха нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, прокурор обратился в суд с иском.
В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.