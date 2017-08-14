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04:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд в Приморье обязал снести базу отдыха, которая находится на территории заповедника

При этом, здание не оборудовано сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.

Спасским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора города Спасска-Дальнего к АО «Спасскцемент» о признании здания базы отдыха «Радуга» самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его. Установлено, что база отдыха расположена на земельном участке, который находится в водоохраной зоне реки Спассовка, а также в охранной зоне заповедника «Ханкайский», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры ПК.

Прокуратура Спасска-Дальнего провела проверку исполнения требований действующего законодательства, в ходе которой выявлены нарушения закона при размещении объектов базы отдыха «Радуга». Объект расположен на территории водоохраной зоне реки Спассовка, а также в охранной зоне заповедника «Ханкайский».

При этом, в нарушение ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

Согласно Положению о федеральном государственном учреждении «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», утвержденному приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации на территории и акватории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе строительство зданий.

Поскольку здание базы отдыха «Радуга» возведено АО «Спасскцемент» на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем, а деятельность базы отдыха нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, прокурор обратился в суд с иском.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

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