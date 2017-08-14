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07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Аннулирован контракт на покупку дорогостоящей иномарки для чиновника в Омской области

Муниципальное учреждение должно вернуть ООО «Евразия центр» иномарку.

По иску прокуратуры Омской области суд признал незаконным контракт на покупку дорогостоящей иномарки для чиновника, сообщает портал «Омск здесь».

Как сообщает региональная прокуратура, в прошлом году муниципальное учреждение «Центр учета и содержания собственности Калачинского района» объявило конкурс на приобретение автомобиля для главы района. Указанные в заявке характеристики машины соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля — Nissan X-Trail 2.0 CVT 4wd XE. В итоге контракт на сумму 1, 5 млн руб. был заключен с официальным дилером Nissan автофирмой «Евразия центр».

«Внедорожник нужен исключительно для моей работы, чтобы был надежен и мог проехать по любой дороге в любую точку района. Конечно, тот же “УАЗ Патриот” тоже вездеход и стоит дешевле, но эту разницу мы бы потом вложили в его бесконечные ремонты и обслуживание», — объяснил покупку изданию bk55.ru глава Калачинского района Фридрих Мецлер.

Согласно решению арбитража Западно-Cибирского округа, муниципальное учреждение должно вернуть ООО «Евразия центр» иномарку, автодилер возвратить заказчику деньги.

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