Аннулирован контракт на покупку дорогостоящей иномарки для чиновника в Омской области
Муниципальное учреждение должно вернуть ООО «Евразия центр» иномарку.
Муниципальное учреждение должно вернуть ООО «Евразия центр» иномарку.
По иску прокуратуры Омской области суд признал незаконным контракт на покупку дорогостоящей иномарки для чиновника, сообщает портал «Омск здесь».
Как сообщает региональная прокуратура, в прошлом году муниципальное учреждение «Центр учета и содержания собственности Калачинского района» объявило конкурс на приобретение автомобиля для главы района. Указанные в заявке характеристики машины соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля — Nissan
«Внедорожник нужен исключительно для моей работы, чтобы был надежен и мог проехать по любой дороге в любую точку района. Конечно, тот же “УАЗ Патриот” тоже вездеход и стоит дешевле, но эту разницу мы бы потом вложили в его бесконечные ремонты и обслуживание», — объяснил покупку изданию bk55.ru глава Калачинского района Фридрих Мецлер.
Согласно решению арбитража