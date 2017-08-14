Аннулирован контракт на покупку дорогостоящей иномарки для чиновника в Омской области

Как сообщает региональная прокуратура, в прошлом году муниципальное учреждение «Центр учета и содержания собственности Калачинского района» объявило конкурс на приобретение автомобиля для главы района. Указанные в заявке характеристики машины соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля — Nissan X-Trail 2.0 CVT 4wd XE. В итоге контракт на сумму 1, 5 млн руб. был заключен с официальным дилером Nissan автофирмой «Евразия центр».

«Внедорожник нужен исключительно для моей работы, чтобы был надежен и мог проехать по любой дороге в любую точку района. Конечно, тот же “УАЗ Патриот” тоже вездеход и стоит дешевле, но эту разницу мы бы потом вложили в его бесконечные ремонты и обслуживание», — объяснил покупку изданию bk55.ru глава Калачинского района Фридрих Мецлер.