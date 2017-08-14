Создание ТОСЭР одобрили в Саянске Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Минэкономразвития одобрило заявку на создание ТОСЭР в Саянске Иркутской области. Проект предусматривает создание в моногороде не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение в ТОСЭР не менее 170-ти резидентов. Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский провел заседание комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минэконом РФ.

Также комиссия одобрила создание ТОСЭР еще в 10-ти моногородах. Это Заринск Алтайского края, Сердобск Пензенской области, Кондопога Республики Карелия, Далматово Курганской области, Канаш Чувашской Республики, Пикалево Ленинградской области, Вятские Поляны Кировской области, Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск Республики Татарстан.

«Создание территорий опережающего социально-экономического развития позволяет диверсифицировать экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий. Резиденты ТОСЭР в моногородах получают широкий набор преференций. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу и НДПИ. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды», — отмели в пресс-службе.

По состоянию на 11 августа 2017 года в реестре резидентов ТОСЭР в моногородах зарегистрированы 42 компании.

Материалы по итогам заседания комиссии будут направлены в правительство. Окончательное решение о создании ТОСЭР принимает премьер-министр Дмитрий Медведев, подписывая соответствующее постановление.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин с пониманием отнесся к проблемам создания территории опережающего развития в Саянске, заявил мэр города Олег Боровский.