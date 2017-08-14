Создание ТОСЭР одобрили в Саянске Иркутской области
Проект предусматривает не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение не менее 170-ти резидентов.
Проект предусматривает не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение не менее 170-ти резидентов.
Минэкономразвития одобрило заявку на создание ТОСЭР в Саянске Иркутской области. Проект предусматривает создание в моногороде не менее 14 тысяч постоянных рабочих мест за 10 лет и привлечение в ТОСЭР не менее 170-ти резидентов. Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский провел заседание комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего
Также комиссия одобрила создание ТОСЭР еще в 10-ти моногородах. Это Заринск Алтайского края, Сердобск Пензенской области, Кондопога Республики Карелия, Далматово Курганской области, Канаш Чувашской Республики, Пикалево Ленинградской области, Вятские Поляны Кировской области, Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск Республики Татарстан.
«Создание территорий опережающего
По состоянию на 11 августа 2017 года в реестре резидентов ТОСЭР в моногородах зарегистрированы 42 компании.
Материалы по итогам заседания комиссии будут направлены в правительство. Окончательное решение о создании ТОСЭР принимает
Напомним, что президент РФ Владимир Путин с пониманием отнесся к проблемам создания территории опережающего развития в Саянске, заявил мэр города Олег Боровский.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Олег Боровский попросил президента России Владимира Путина ускорить процесс присвоения городу статуса территории опережающего развития. Соответствующее заявление глава МО сделал во время совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий пожаров и паводков на Урале и в Сибири. По его словам, заявку муниципального образования направят в Минэкономразвития РФ на следующей неделе. Глава государства пообещал рассмотреть данный вопрос в рабочем порядке.