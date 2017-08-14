«Вечерний тариф»: проезд в общественном транспорте Хабаровска будет дорожать после восьми
В управлении транспорта считают, что это поможет муниципальным перевозчикам снизить убытки.
В управлении транспорта считают, что это поможет муниципальным перевозчикам снизить убытки.
Стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Хабаровска будет повышаться по вечерам. Уже со вторника поездка после 20:00 обойдется пассажирам в 30 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Напомним, что увеличивать стоимость проезда на вечерних рейсах краевой комитет по ценам и тарифам разрешил еще весной 2016 года, однако тогда муниципалитет не воспользовался этим правом. Теперь «вечерний тариф» решили
«Муниципалитет должен был установить время, с которого плата за проезд будет повышаться, — говорит заместитель начальника отдела по работе с предприятиями управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Карпочев.
— Мы проанализировали ситуацию, провели мониторинг и пришли к выводу, что самое оптимальное — поменять стоимость с 20:00. С этого периода наполняемость салонов автобусов и трамваев минимальная. Перевозчики работают себе в убыток, а повышение платы хоть немного поможет исправить ситуацию".
Напомним, что сейчас билет в автобусах ХПАТП № 1 стоит 23 рубля, а в трамваях и троллейбусах — 24 рубля.