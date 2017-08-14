Новейшие истребители из Комсомольска начнут поступать в войска в 2018 году

Новейшие истребители, которые собирают в Комсомольске-на-Амуре, официально получили название Су-57. Машины начнут поступать в войска в 2018 году.

«Су-57 со следующего года начнёт поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» главнокомандующий Воздушно-космическими войсками России Виктор Бондарев.

О технических характеристиках самолёта известно немного, поскольку большая часть информации является секретной, однако сообщается, что он оснащён новейшей бортовой электроникой, радаром, планером, созданным с применением композитных материалов. Также известно, что пилоты получат новые лётные костюмы и шлемы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что о названии истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в серийном варианте ранее сообщил журнал Air&Cosmos. Первый этап государственных испытаний самолёта завершён, авиазавод должен будет построить установочную партию из 12 истребителей к 2019 году.