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05:31 (мск), источник: Восток Медиа

Новейшие истребители из Комсомольска начнут поступать в войска в 2018 году

Машины официально получили название Су-57.

Новейшие истребители, которые собирают в Комсомольске-на-Амуре, официально получили название Су-57. Машины начнут поступать в войска в 2018 году.

«Су-57 со следующего года начнёт поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» главнокомандующий Воздушно-космическими войсками России Виктор Бондарев.

О технических характеристиках самолёта известно немного, поскольку большая часть информации является секретной, однако сообщается, что он оснащён новейшей бортовой электроникой, радаром, планером, созданным с применением композитных материалов. Также известно, что пилоты получат новые лётные костюмы и шлемы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что о названии истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в серийном варианте ранее сообщил журнал Air&Cosmos. Первый этап государственных испытаний самолёта завершён, авиазавод должен будет построить установочную партию из 12 истребителей к 2019 году.

Разрабатывает истребитель пятого поколения фирма «Сухой» с 2002 года. Самолёт поднялся в воздух в 2010 году. Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре построил уже 11 прототипов, восемь из которых летают. Осенью этого года ПАК ФА ждёт первый полет со штатными двигателями. Су-57 ничем не уступает своим американским аналогам — F-22 и F-35, а по многим параметрам превосходит их.

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