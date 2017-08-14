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07:41 (мск), источник: VN.ru

Селяне скрывают половину поголовья свиней

Ветеринары столкнулись с проблемой нехватки вакцины от чумы свиней. Дело не только в том, что достаточного количества препарата нет на складе — большинство селян скрывают точную информацию о количестве поросят на своих подворьях.

Во дворах Евгения ветеринары бывают частенько. Как минимум раз в месяц. Иначе, говорит животновод, дело не пойдет. Евгений каждые выходные поросят «выгуливает» — до базара. Купят — хорошо, а нет — домой возвращаются. К следующей торговле — опять врачебный осмотр.

«Справку ведь выписываешь, когда на базар едешь, обязательно ветврач животных осматривает», — говорит житель Болотного Евгений Кохно.

Сейчас ветеринары делают внеплановый подворный обход. Вакцинируют свиней против классической формы чумы. Вспышка произошла в Омской области, есть случаи и в Новосибирской. Но болотнинские ветеринары, к счастью, пока не зарегистрировали ни единого случая заболевания животного, но профилактические меры принимают. Селяне охотно впускают специалистов ветучастков в сараи.

«По крайней мере, вот за все время один отказ был, а так фактически нет», — говорит ветеринар Татьяна Унгер.

За неделю ветеринары привили почти пятьсот свиней. Но сегодня на некоторое время работу останавливают, нет вакцины. Дело в том, что списки подворий и поголовья, которые заявляют сельские администрации, значительно отличаются от фактической картины.

«Администрация одни списки подает, а когда вот так вот ходишь по дворам, то больше получается. Надо бы по дворам пройтись и переписать», — комментирует ветеринар Татьяна Унгер.

Исходя из разницы списков, обход специалисты сельсоветов не делали. А ведь как раз от них селяне скрывают точное поголовье.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кто-то говорит, что за воду платить очень дорого, в основном из-за этого замалчивают», — говорит ветеринар.

Поверили на слово вместо обхода. Поэтому МУПы не дополучают в год более трехсот рублей только с одного поросенка. А по результатам работы ветврачей селяне скрывают половину поголовья. Сейчас ветеринары корректируют списки и делают запросы в Управление на получение дополнительной бесплатной вакцины. И уже на следующей неделе прививки поставят оставшимся без укола.

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