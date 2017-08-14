Селяне скрывают половину поголовья свиней

Во дворах Евгения ветеринары бывают частенько. Как минимум раз в месяц. Иначе, говорит животновод, дело не пойдет. Евгений каждые выходные поросят «выгуливает» — до базара. Купят — хорошо, а нет — домой возвращаются. К следующей торговле — опять врачебный осмотр.

«Справку ведь выписываешь, когда на базар едешь, обязательно ветврач животных осматривает», — говорит житель Болотного Евгений Кохно.

Сейчас ветеринары делают внеплановый подворный обход. Вакцинируют свиней против классической формы чумы. Вспышка произошла в Омской области, есть случаи и в Новосибирской. Но болотнинские ветеринары, к счастью, пока не зарегистрировали ни единого случая заболевания животного, но профилактические меры принимают. Селяне охотно впускают специалистов ветучастков в сараи.

«По крайней мере, вот за все время один отказ был, а так фактически нет», — говорит ветеринар Татьяна Унгер.

За неделю ветеринары привили почти пятьсот свиней. Но сегодня на некоторое время работу останавливают, нет вакцины. Дело в том, что списки подворий и поголовья, которые заявляют сельские администрации, значительно отличаются от фактической картины.

«Администрация одни списки подает, а когда вот так вот ходишь по дворам, то больше получается. Надо бы по дворам пройтись и переписать», — комментирует ветеринар Татьяна Унгер.

Исходя из разницы списков, обход специалисты сельсоветов не делали. А ведь как раз от них селяне скрывают точное поголовье.

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«Кто-то говорит, что за воду платить очень дорого, в основном из-за этого замалчивают», — говорит ветеринар.