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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны адреса переселения москвичей по программе реновации

Мэрия Москвы утвердила адреса первых площадок для переселения жильцов из пятиэтажек по программе реновации. Об этом в понедельник, 14 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Источник: Агентство «Москва»

Всего рассматривается 323 стартовые площадки, на которых планируется построить 5,8 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 237 первоочередных с возможностью возведения 4,3 миллиона «квадратов». В утвержденном списке значится 113 объектов, среди которых есть уже готовые и строящиеся дома, парковки, ветхие здания и пустыри. Остальные объекты пока находятся в стадии обсуждения.

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Одним из основных критериев выбора площадок является максимальная близость к району реновации: «Мы уверены, что 85−90 процентов москвичей останется не то что в своих районах, а в микрорайонах», — заявил Хуснуллин.

Переселение жителей из сносимого ветхого жилья начнется осенью 2017 года. Первым делом реновация затронет район Бескудниково на севере Москвы. Власти обещают москвичам выделить квартиры в новостройках в их же районах или, по крайней мере, в соседних. При этом новое жилье будет на 25−35 процентов дороже предыдущего по рыночной стоимости, уверяют в мэрии.

В феврале снести московские хрущевки и построить на их месте новое жилье столичной мэрии поручил президент России Владимир Путин.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в итоговом списке программы реновации столичного жилья оказались 5144 дома, 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона человек. Градоначальник пообещал «не растягивать удовольствие и сделать все возможное, чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки».

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