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07:26 (мск), источник: Kapital.kz

Банки уходят в розницу

Объем портфеля кредитов физическим лицам увеличивается четвертый месяц подряд — банки находят розницу более привлекательным и менее рисковым сектором, чем корпоративных клиентов. Об этом пишет аналитическая служба Ranking.kz.

Источник: Kapital.kz

В июне сумма займов, предоставленных банками населению РК, увеличилась на 2% и составил 4,2 трлн тенге. С начала года рост портфеля кредитов вырос на 4,2%, или на 169,5 млрд тенге.

Кредитование корпоративного сектора в стране, напротив, сокращается. За полгода объем таких займов уменьшился на 3,7%, или на 327 млрд тенге.

Падение активности банков в корпоративном секторе — следствие возросших рисков финансирования таких клиентов. По состоянию на конец июня текущего года более 10% всех займов юрлицам обслуживаются с опозданием от графика платежей. Годом ранее доля неработающих кредитов в корпоративном портфеле составляла 6,6%.

Отметим, что резкий рост просроченной задолженности по займам юрлиц начался уже с февраля текущего года, когда за месяц доля ее в совокупном портфеле увеличилась с 6,9% до 8,3%.

Розничные кредиты, напротив, обслуживаются более добросовестно. В настоящее время всего 8,8% всех займов физлиц признаны неработающими — это самый низкий показатель уровня просрочек в портфеле с начала 2015 года.

В начале текущего года доля неработающих займов в кредитах физлиц составляла 9,5%.

В структуре кредитования розницы наиболее активно растет портфель ипотечных займов — за год сумма кредитов населению на строительство и приобретение жилья увеличилась на 15,5%, или на 135,4 млрд тенге. Рост активности на рынке ипотеки начался после двух лет стагнации.

Объем кредитов физлиц на потребительские цели за год вырос на 8,4% — на рынке потребкредитования также царило затишье в 2015—2016 годах.

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