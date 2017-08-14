Ремонт дорог в Искитиме проверил губернатор

Главе региона показали стадион после масштабной реконструкции, центральный парк и магистрали, которые в преддверии 300-летия Искитима срочно ремонтируют.

Рабочая поездка в Искитим главы региона начинается со спорткомплекса «Заря». Руководство центра показывает новейшие спортивные технологии.

Следующая цель — проверить выполнение проекта «Безопасные и качественные дороги». Их Владимир Городецкий осматривает лично. Проезжает по участкам, где ремонтируют улицы. Аварийно-опасный участок — проспект Юбилейный. Там уже заменили освещение, демонтировали бордюр, совсем скоро положат асфальт. Кроме того, объект оснастят видеокамерами.

80 лет Новосибирской области — и столько же парку культуры и отдыха имени Коротеева. После реконструкции он должен стать визитной карточкой Искитима. Вот только ремонт идет медленно. Губернатор области рекомендует в кратчайшие сроки найти решение проблемы и завершить работы до октября.

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— Искитим — город особенный, здесь в прошлые годы было реконструировано 15 мостовых переходов. Нужно было вкладывать средства в реконструкцию. А дороги еще нужно ремонтировать. В этом году реализуется программа «Безопасные и качетвенные дороги», мы посмотрели, как идут дела, ожидаем, что к концу октября объем работ будет выполнен, — сообщил Владимир Городецкий.