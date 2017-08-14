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07:22 (мск), источник: Informburo.kz

80% импортной одежды в РК привозят из Турции, Китая, Бангладеша и Узбекистана

За полгода в Казахстан завезли импортную одежду на 144,3 млн долларов, что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года, передаёт Finprom.

Импорт обуви увеличился в два раза и составил 108 млн тенге. Импорт женской одежды в стоимостном выражении на 26% превышает объём привезённой мужской одежды.

По итогам первого полугодия почти 80% всей импортной одежды было завезено из Турции, Китая, Бангладеша, Италии и Узбекистана.

Импорт турецкой одежды сократился на 28% и составил 37,2 млн долларов. Импорт одежды из Китая составил 33 млн долларов, увеличившись на 9%.

Импорт одежды из Бангладеша вырос на 45% и составил 22 млн долларов. Ввоз итальянской одежды вырос на 23% до 10,8 млн долларов. Импорт одежды из Узбекистана сократился на 13%.

Женская одежда большей частью импортируется из Турции и Китая, тогда как мужская — из Бангладеша. Более 40% детской одежды завозится из Бангладеша, 10% — из Китая, 1% — из Италии.

Порядка 35% импортных пальто, курток и плащей привозится из Китая, 17% — из Бангладеша и 15% — из Италии. 30% импортных костюмов приходит из Турции, 16% — из Бангладеша, 11% — из Китая и 9% — из Италии. 30% — импортных рубашек завозится из Турции, 28% — из Бангладеша, 9% и 6% — производства Китая и Италии соответственно. Почти 50% маек и футболок завозится из Китая и 14% с Турции.

Отметим, что из Китая также идёт 93% всех импортных перчаток и рукавиц, 84% платков и 73% носков.

Рынок импортной одежды в Казахстане превосходит собственное производство почти в три раза. Если за полгода было произведено одежды на сумму 16 млрд тенге, то импортировано было на 45,5 млрд тенге, из которых 35,7 млрд тенге приходится на Алматы.

В Алматы рынок импортной одежды превосходит собственное производство почти в 18 раз. На один квадратный метр торговой площади Алматы приходится 2,4 тысячи тенге одежды местного производства и 43 тысячи тенге импортной одежды. Для сравнения: среднереспубликанский показатель составляет 2,3 тысячи тенге и 6,4 тысячи тенге соответственно. Цены на одежду в Алматы выше средних по республике на 36%.

Также объём импорта одежды преобладает над местным производством в Атырауской области в пять раз, в Астане в — 2,5 раза, в Жамбылской области — почти в два раза, в ЮКО — на 36%, в Алматинской области — на 4%.

Тем временем в 10 регионах РК наблюдается обратная ситуация — местное производство в разы превосходит импорт. В СКО объём собственного производства выше импорта более чем в 1000 раз. За полгода объём производства одежды в СКО составил 1 млрд тенге, в то время как импорт иностранной одежды составил лишь 971 тысячу тенге. На 1 квадратный метр торговой площади СКО приходится 5,3 тысячи тенге одежды местного производства и лишь 4,8 тенге импортной.

Также в Павлодарской области местное производство превосходит импорт более чем в 200 раз, в Кызылординской области — почти в 80 раз, в ЗКО — почти в 50 раз, в Акмолинской области — почтив 30 раз и в Мангистауской — в 20 раз.

Легпрому Казахстана не хватает государственных инвестиций. Комплексный план по развитию отрасли, рассчитанный на 2015−2019 годы, утвержден профильным министерством ещё в 2014 году.

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