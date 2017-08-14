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07:53 (мск), источник: ЕАН

Аэрофлот отменил рейсы из Москвы в Тюмень, Челябинск и Екатеринбург

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 20 рейсов из Шереметьево и обратно сегодня, 14 августа.

Причиной стала непогода — синоптики пообещали сильную грозу. В том числе рейсы отменены в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.

По данным авиакомпании, из-за неблагоприятных погодных условий отменили рейсы SU1420 (Шереметьево-Челябинск), SU1400 (Екатеринбург) и SU1506 (Тюмень), а также обратные рейсы SU1421, SU1401 и SU1507.

Пассажирам предложили переоформить билеты или возврат полной стоимости поездки. Также отменили полеты в Амстердам, Вену, Ригу, Краснодар, Хельсинки.

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