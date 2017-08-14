Аэрофлот отменил рейсы из Москвы в Тюмень, Челябинск и Екатеринбург
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 20 рейсов из Шереметьево и обратно сегодня, 14 августа.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 20 рейсов из Шереметьево и обратно сегодня, 14 августа.
Причиной стала непогода — синоптики пообещали сильную грозу. В том числе рейсы отменены в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.
По данным авиакомпании,
Пассажирам предложили переоформить билеты или возврат полной стоимости поездки. Также отменили полеты в Амстердам, Вену, Ригу, Краснодар, Хельсинки.