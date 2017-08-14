Аэрофлот отменил рейсы из Москвы в Тюмень, Челябинск и Екатеринбург

Причиной стала непогода — синоптики пообещали сильную грозу. В том числе рейсы отменены в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.

По данным авиакомпании, из-за неблагоприятных погодных условий отменили рейсы SU1420 (Шереметьево-Челябинск), SU1400 (Екатеринбург) и SU1506 (Тюмень), а также обратные рейсы SU1421, SU1401 и SU1507.