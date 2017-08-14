Благоустройство на полмиллиарда рублей проведут во дворах Новосибирска

Дворовая территория пяти домов в Ленинском районе Новосибирска — это лишь один пример работы федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». Всего в нашем регионе в этом году отремонтируют более двухсот дворов, парков и скверов. Деньги есть. Сотни миллионов рублей необходимо освоить до конца октября.

«Это, наверное, самая популярная программа, работающая в нашем городе, потому что она касается каждого жителя Новосибирска. У каждого жителя есть свой дом, двор, дорога, по которой он ездит. Поэтому реализация этого партийного проекта крайне важна и актуальна», — сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Игорь Кудин.

Уже сегодня во дворах делают пешеходные дорожки, укладывают новый асфальт, строят парковочные карманы и детские площадки. Все по согласованию с жильцами.

«Мы выходили дважды на субботники, готовили нашу территорию к благоустройству, сами чистили, убирали. Когда все сделают, бордюры тоже сами покрасим», — говорит житель дома № 9 по ул. Крашенинникова Александр Любенный.

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