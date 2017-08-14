В Омске на проспекте Мира на 92,5% уложили первый слой асфальта
Погодные условия позволили подрядчику нарастить темпы ремонтных работ.
Погодные условия позволили подрядчику нарастить темпы ремонтных работ.
На проспекте Мира на участке между улицами Доковской и Полевой практически завершена укладка первого слоя асфальта. Покрытие уложено на 92,5%. Темпы работ подрядчику удалось нарастить благодаря установившейся погоде без осадков.
«За ходом работ наблюдают не только специалисты департамента городского хозяйства администрации Омска и бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, но и специалисты СибАДИ», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.