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07:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на проспекте Мира на 92,5% уложили первый слой асфальта

Погодные условия позволили подрядчику нарастить темпы ремонтных работ.

На проспекте Мира на участке между улицами Доковской и Полевой практически завершена укладка первого слоя асфальта. Покрытие уложено на 92,5%. Темпы работ подрядчику удалось нарастить благодаря установившейся погоде без осадков.

«За ходом работ наблюдают не только специалисты департамента городского хозяйства администрации Омска и бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”, но и специалисты СибАДИ», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

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