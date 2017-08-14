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07:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дорогу в обход Хабаровска начнут строить в конце августа

Срок строительства — пять лет.

Источник: РИА "Новости"

Строительство платной автодороги в обход Хабаровска на условиях государственно-частного партнерства начнется в конце августа. Об этом рассказал сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в эфире «Авторадио-Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Срок строительства по проекту — пять лет.

Как ранее сообщало агентство, тариф за проезд составит порядка 6 рублей за километр. Это в разы меньше, чем на платных дорогах на западе страны.

— На западе России концессионеры на таких платных дорогах собирают деньги напрямую с населения, а в данном случае мы, правительство Хабаровского края, будем сами собирать средства и сами рассчитываться с концессионером. Таким образом, мы выступаем своеобразным компенсатором, гарантом от резких скачков цен, — сказал Вячеслав Шпорт. Проект строительства дороги в обход Хабаровска будет в числе других представлен в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке.

 — Строительство этой объездной дороги стратегически важно не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Она фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита — Хабаровск и Хабаровск — Владивосток. Планируется, что в рамках проекта будут построены не только инженерные сооружения, мосты, развязки и другие дорожные объекты, но и полностью обновлена вся инфраструктура в окрестностях трассы, — прокомментировал губернатор, — поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлечь к этому проекту дополнительных инвесторов.

Напомним, платная трасса «Обход Хабаровска км 13 — км 42» призвана разгрузить центр города от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР «Хабаровск». Это первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. Протяженность автодороги — почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа (stopandgo). Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также концессионером (25%).

Все контракты с концессионером были подписаны в конце прошлого года.

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