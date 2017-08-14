Дорогу в обход Хабаровска начнут строить в конце августа

Источник: РИА "Новости"

Строительство платной автодороги в обход Хабаровска на условиях государственно-частного партнерства начнется в конце августа. Об этом рассказал сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в эфире «Авторадио-Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Срок строительства по проекту — пять лет.

Как ранее сообщало агентство, тариф за проезд составит порядка 6 рублей за километр. Это в разы меньше, чем на платных дорогах на западе страны.

— На западе России концессионеры на таких платных дорогах собирают деньги напрямую с населения, а в данном случае мы, правительство Хабаровского края, будем сами собирать средства и сами рассчитываться с концессионером. Таким образом, мы выступаем своеобразным компенсатором, гарантом от резких скачков цен, — сказал Вячеслав Шпорт. Проект строительства дороги в обход Хабаровска будет в числе других представлен в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке.

— Строительство этой объездной дороги стратегически важно не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Она фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита — Хабаровск и Хабаровск — Владивосток. Планируется, что в рамках проекта будут построены не только инженерные сооружения, мосты, развязки и другие дорожные объекты, но и полностью обновлена вся инфраструктура в окрестностях трассы, — прокомментировал губернатор, — поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлечь к этому проекту дополнительных инвесторов.