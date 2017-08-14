В программу реновации попали более ста домов младше 1970 года

Дома 1970−1990-х на снос

В программу реновации вошли 137 домов постройки 1970 года и младше высотой до девяти этажей, выяснил РБК, изучив итоговый список попавших в программу зданий. 79 из них были включены еще в предварительный список в мае, и жители проголосовали за их снос на сайте «Активный гражданин». Еще 58 домов вошли в программу после того, как жильцы провели собрания собственников.

Как следует из дат постройки домов на сайте dommos.ru, в программу включили 117 зданий 1970-х годов, девять строений 1980-х и 11 домов не старше 1990 года.

Дом 9, к. 1, на Сколковском шоссе 1978 года постройки подпадает под снос по результатам собрания собственников. Девятиэтажное здание раньше было общежитием, сообщил РБК кандидат в муниципальные депутаты по Можайскому району Павел Смирнов.

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На баланс города дом отдали лишь в начале 2000-х, до этого времени им никто особо не занимался. Сам по себе дом совсем не ветхий, требует текущего ремонта и замены части коммуникаций. Павел Смирнов Кандидат в муниципальные депутаты по Можайскому району

Как рассказала РБК местная жительница Ольга Матюшина, дом изначально был построен недолжным образом, и никаких работ, чтобы улучшить его состояние, в нем не проводилось. По ее словам, большинство жителей действительно хотят получить новое жилье.

Пятиэтажный дом 7 по улице Дачная 1987 года постройки попал в программу по результатам собрания собственников. Дом находится в Южном Бутово, в «зеленой зоне», рассказал РБК кандидат в муниципальные депутаты Сергей Лазебный.

По его словам, большинство местных жителей неактивны, «некоторые вообще говорят, что им без разницы, где жить». Один из жителей дома Сергей сообщил РБК, что у дома «хорошее местоположение и планировка» квартир. Он добавил, что не знал о включении дома в программу реновации и не слышал о собрании местных жителей.

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В программу реновации попали три пятиэтажных дома в Митино 1983−1985 годов постройки: Парковая улица, д. 30 и 31, Центральная улица, д. 6. Их жители голосовали за снос на сайте «Активный гражданин». Дома находятся в поселке Новобратцевский, в котором нет нормальной инфраструктуры: дорог, поликлиник, магазинов, рассказал РБК муниципальный депутат Митино Владимир Демидко.

Жители рассматривают реновацию не просто как переселение из собственного дома, а как смену всей окружающей обстановки, уверяет депутат. В поселке есть бывшие общежития ткацкой фабрики, жильцы которых давно просят их расселить.

Постепенно мысль о переселении захватила всех жителей поселка. Люди живут в домах 1980-х годов, но обстановка вокруг них не соответствует московским стандартам проживания. Владимир Демидко Муниципальный депутат Митино

Программу сноса ветхого жилья в Москве анонсировали 21 февраля на встрече президента России Владимира Путина и мэра Сергея Собянина. Изначально речь шла именно о пятиэтажках «примерно таких же серий», что и те, которые сносятся по лужковской программе с 1999 года, то есть построенных в середине 1950-х годов.

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В начале марта «Ведомости» сообщили, что будут сносить и девятиэтажки. В Госдуму внесли законопроект, дающий мэрии широкие полномочия по включению и исключению любых домов из программы сноса. Ко второму чтению в законопроекте прописали, что в программу могут попасть типовые дома высотой до девяти этажей, построенные в 1957—1968 годах, и аналогичные им по конструктивным характеристикам.

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям» 9 августа объяснил, почему основной упор в программе сделан на пятиэтажные хрущевки. «Высотные [дома] пошли немного позже, где-то с 1970-х годов. Построены они несколько качественнее. Но многое зависело от того, как эксплуатировался дом», — заявил чиновник. РБК также выяснил, что в программу вошли 29 домов дореволюционной постройки.

Нужны территории

Дома более поздней постройки в массе имеют меньший процент износа и менее устаревшие конструктивные характеристики, чем здания первого периода индустриального домостроения, говорят эксперты. Квартиры в хрущевках не соответствуют современным требованиям к уровню жизни, считает экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко.

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Нельзя сказать, что дома 1980-х годов требуют немедленного сноса, однако состояние любого строения зависит в том числе от того, как его содержали.

Если отваливается кусок балкона или протекает крыша, то дом подлежит капитальному или пла​ново-предупредительному ремонту, а не сносу. Сергей Ткаченко Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы

Но, по мнению эксперта, сейчас речь идет именно о реновации городской территории и комплексной квартальной застройке, поэтому в программу сноса могут входить разные дома.

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Удобнее застраивать микрорайон и прокладывать коммуникации под несколько домов, согласен сопредседатель координационного совета движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк. В то же время дома 1980-х годов отличаются от хрущевской застройки в лучшую сторону по конструктивным характеристикам, их «моральный износ» меньше, указывает он.