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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области дети-сироты получат более 300 квартир

В 2017 году из бюджета выделят 410,5 миллионов рублей на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Новосибирской области.

В Новосибирской области дети-сироты получат более 300 квартир, заявили в пресс-службе Министерства социального развития Новосибирской области.

«В первом полугодии текущего года жилыми помещениями обеспечено 44 человека. Всего за счет указанных средств в 2017 году планируется обеспечить жильем 321 человека», — сообщили в пресс-службе Министерства.

Более 63 миллионов рублей уже перечислено в районы. Из них освоено почти 50 миллионов рублей. Квартиры и дома куплены в Здвинском и Куйбышевском районах и в г. Искитиме.

Стоимость недвижимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году не может превышать 1 282 тысяч рублей.

Добавим, с 2013 года жилье получили 1770 жителей области.

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