В Новосибирской области дети-сироты получат более 300 квартир, заявили в пресс-службе Министерства социального развития Новосибирской области.

«В первом полугодии текущего года жилыми помещениями обеспечено 44 человека. Всего за счет указанных средств в 2017 году планируется обеспечить жильем 321 человека», — сообщили в пресс-службе Министерства.

Более 63 миллионов рублей уже перечислено в районы. Из них освоено почти 50 миллионов рублей. Квартиры и дома куплены в Здвинском и Куйбышевском районах и в г. Искитиме.