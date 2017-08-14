В Новосибирской области дети-сироты получат более 300 квартир
В 2017 году из бюджета выделят 410,5 миллионов рублей на жилье для
В 2017 году из бюджета выделят 410,5 миллионов рублей на жилье для
В Новосибирской области
«В первом полугодии текущего года жилыми помещениями обеспечено 44 человека. Всего за счет указанных средств в 2017 году планируется обеспечить жильем 321 человека», — сообщили в
Более 63 миллионов рублей уже перечислено в районы. Из них освоено почти 50 миллионов рублей. Квартиры и дома куплены в Здвинском и Куйбышевском районах и в г. Искитиме.
Стоимость недвижимости для
Добавим, с 2013 года жилье получили 1770 жителей области.