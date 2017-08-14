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07:22 (мск), источник: VN.ru

Региональные власти пригласили обманутых дольщиков к диалогу

Новосибирск уже несколько лет в лидерах по темпам ввода жилья среди сибирских регионов. Однако рекорд означает не только новые квадратные метры, но и появление так называемых проблемных домов, а вместе с ними и обманутых дольщиков.

В правительстве региона на этой неделе вернулись к обсуждению острого вопроса и приняли решение о создании межведомственного совета по защите прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. Кто в него войдет и какие задачи будет решать в первую очередь, выяснил корреспондент «ВН».

Встречи за одним столом

По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, совет ориентирован на повышение статуса работы по защите прав дольщиков, а также на оперативное взаимодействие представителей всех сторон долевого строительства МКД на территории региона. Ожидается, что в него войдут не только представители власти и экспертного сообщества, но и общественники и сами дольщики.

По данным министерства строительства, на 1 июля в перечне проблемных объектов 42 жилых дома с общим количеством пострадавших 1,3 тысячи человек. В этом году в эксплуатацию введут не меньше десятка долгостроев.

Один из них — дом на Сибирской, 35/1. Его 68 дольщиков дожидаются собственного жилья уже 22 (!) года. Возведение печально знаменитой девятиэтажки началось в 1995-м, спустя три года оно было остановлено. Возобновились работы на объекте только в 2014 году, когда был создан жилищно-строительный кооператив. Сейчас строители подошли к финальному этапу работ. Завершены отделка фасада и ремонт мест общего пользования, обустроены вспомогательные помещения инженерного назначения.

Таких результатов удается достигать во многом благодаря инициативе самих дольщиков, которые не сидят сложа руки в ожидании помощи, а идут на диалог с властью в поисках оптимального решения. А вариантов действительно много: от реструктуризации арендной платы за пользование земельными участками, выделенными под строительство, до предоставления субсидий на оплату работ по благоустройству придомовых территорий МКД.

Дома ваши, а проблема общая

В последнее время у всех на слуху проблемы покупателей квартир в двух домах на Тульской, которые стали заложниками взаимоотношений между генеральным подрядчиком строительства и застройщиком. Деньги они заплатили, а квартир не получили, но законодательство не позволяет признать их обманутыми дольщиками.

Строительство высоток началось в 2004 году. Через пару лет работы на площадке фактически замерли. Только в 2012-м у людей появилась надежда получить квартиры: было подписано четырехстороннее соглашение, и строительство возобновилось.

Однако в 2016 году между застройщиком и генеральным подрядчиком возник хозяйственный спор, что повлекло консервацию объекта.

— В данном случае для решения сложной ситуации необходимо активизировать усилия органов исполнительной и законодательной власти, подключить при необходимости правоохранительные органы, — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей СОКОЛОВ.

Минстрой региона уже направил на согласование законодательную инициативу, которая позволит восстановить права граждан, вложивших деньги в строительство жилья по «серым» схемам. Чтобы ввести дома в эксплуатацию, необходимо около 560 миллионов рублей. По оценкам специалистов, на достройку комплекса потребуется не менее полутора лет. Так что, вполне вероятно, уже в 2019 году дольщики все-таки справят долгожданное ново­селье.

— Благодаря комплексу мер сегодня темпы решения проблемы обманутых дольщиков самые высокие среди сибирских территорий. В 2015—2016 годах были введены в эксплуатацию 39 проблемных объектов, — подытожил глава региона.

Факт

В настоящее время в регионе насчитывается более 250 застройщиков и более 500 объектов долевого строительства.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 32 от 11 августа 2017 года.

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