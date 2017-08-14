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07:51 (мск), источник: Om1.ru

С дорог Омска убрали 55 тысяч тонн грязи и пыли

Работы по уборке магистралей поручены бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

В Омске продолжаются мероприятия по летнему содержанию объектов дорог и улиц. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» согласно муниципальному заданию каждый день убирают дороги и обочины от мусора, грязи и пыли.

Так, с начала года с прибордюрных частей дорог и обочин на специальные полигоны вывезли уже 55 тысяч тонн мусора и пыли. Также, учреждение занимается вывозом твердых бытовых отходов, в частности, с мест стихийных свалок, образовавшихся с помощью самих омичей. За восемь месяцев этого года, на полигоны было доставлено почти 160 тысяч отходов.

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