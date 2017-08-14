С дорог Омска убрали 55 тысяч тонн грязи и пыли

В Омске продолжаются мероприятия по летнему содержанию объектов дорог и улиц. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» согласно муниципальному заданию каждый день убирают дороги и обочины от мусора, грязи и пыли.

Так, с начала года с прибордюрных частей дорог и обочин на специальные полигоны вывезли уже 55 тысяч тонн мусора и пыли. Также, учреждение занимается вывозом твердых бытовых отходов, в частности, с мест стихийных свалок, образовавшихся с помощью самих омичей. За восемь месяцев этого года, на полигоны было доставлено почти 160 тысяч отходов.