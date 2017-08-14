Бизнесмена из Ачинска обязали уничтожить контрафактные кроссовки
Мужчине выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.
Мужчине выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.
Владельца гипермаркета «Семья» в Ачинске оштрафовали за продажу контрафактных кроссовок. Мужчина торговал обувью с маркировкой Reebok и Adidas. Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в
Товароведческая экспертиза установила, что обувь не соответствует требованиям, предъявляемым оригинальной продукции. Это значит, что спортивная обувь является контрафактом.
«Кроссовки с логотипом “Аdidas” в количестве 96 пар изъяты из оборота, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело, материалы которого направлены в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд назначил бизнесмену штраф в размере 50 тыс. рублей. Контрафактную обувь необходимо конфисковать и уничтожить в законном порядке, добавили в ведомстве.