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11:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бизнесмена из Ачинска обязали уничтожить контрафактные кроссовки

Мужчине выписали штраф в размере 50 тыс. рублей.

Владельца гипермаркета «Семья» в Ачинске оштрафовали за продажу контрафактных кроссовок. Мужчина торговал обувью с маркировкой Reebok и Adidas. Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Товароведческая экспертиза установила, что обувь не соответствует требованиям, предъявляемым оригинальной продукции. Это значит, что спортивная обувь является контрафактом.

«Кроссовки с логотипом “Аdidas” в количестве 96 пар изъяты из оборота, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело, материалы которого направлены в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд назначил бизнесмену штраф в размере 50 тыс. рублей. Контрафактную обувь необходимо конфисковать и уничтожить в законном порядке, добавили в ведомстве.

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