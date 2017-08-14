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08:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске на двух улицах ограничат движение транспорта

С 14 августа до 4 сентября перекроют движение автомобилей по улице Цвиллинга на участке от улицы Труда до проспекта Ленина из-за капремонта трамвайных путей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Ограничение будет действовать с 22 часов до 6 утра ежедневно. Трамваи буду ходить по обычному графику.

Кроме того, до 30 сентября ограничат проезд для транспорта от проспекта Ленина до улицы Постышева: между домами № 28 и № 28д, пояснили в пресс-службе городской администрации.

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