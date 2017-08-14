В Челябинске на двух улицах ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать с 22 часов до 6 утра ежедневно. Трамваи буду ходить по обычному графику.

Кроме того, до 30 сентября ограничат проезд для транспорта от проспекта Ленина до улицы Постышева: между домами № 28 и № 28д, пояснили в пресс-службе городской администрации.