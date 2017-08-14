«Аэрофлоту» недолили керосина
Авиакомпания столкнулась с перебоями в поставках топлива.
Авиакомпания столкнулась с перебоями в поставках топлива.
Как стало известно «Ъ», у «Газпром нефти» возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьево, «Аэрофлоту» даже пришлось включить резервную схему обеспечения. Участники рынка связывают проблемы с отменой процедуры обязательной сертификации ТЗК и лабораторий контроля качества авиакеросина. Текущие вопросы удалось решить в ночь на 12 августа, ситуация может быть обсуждена сегодня на совещании в Шереметьево. Отраслевые эксперты подчеркивают, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний и для него необходимо вводить сертификационные требования.
На прошлой неделе «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» оповестила авиакомпании «о временных перебоях с транспортировкой авиакеросина трубопроводом “Транснефти”», рассказали «Ъ» источники в авиаотрасли. В результате для выполнения производственной программы в полном объеме «Аэрофлот» (около 40% заправки осуществляет через «Газпромнефть-Аэро Шереметьево») «отработал резервную схему авиатопливообеспечения»: перевозчику пришлось перевести заправку более 50 рейсов на ТЗК Шереметьево, на складе которого находятся собственные запасы топлива авиакомпании. В Росавиации, контролирующей цены на авиакеросин и ведущей ежесуточный мониторинг наличия топлива в ТЗК, и «Аэрофлоте» отказались от комментариев. В Минэнерго переадресовали вопрос к Росстандарту, оттуда — в Ространснадзор, где на запрос не ответили.
Собеседник «Ъ» в отрасли пояснил, что перебои возникли около двух недель назад. Основная причина, по его мнению, может быть связана «с некондиционным топливом, которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации» при его сдаче в резервуары ТЗК.
С тех пор качество топлива по нормам проверяется только при выходе с
Для доставки авиатоплива до хранилищ в аэропортах Московского авиаузла используется железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт. Последний способ самый дешевый и удобный и для производителя, и для потребителя. Поставки осуществляет «Транснефтепродукт» через Московский кольцевой нефтепродуктопровод. В эту систему сдают топливо два поставщика: рязанский НПЗ «Роснефти» и московский НПЗ «Газпром нефти».
Объемы поставок авиакеросина в аэропорты МАУ по трубопроводам составляют около 1,9 млн тонн в год — треть общей потребности аэропортов. Три четверти трубопроводных объемов потребляет Шереметьево, на втором месте — Внуково (чуть более 300 тыс. тонн), на третьем — Домодедово (более 200 тыс. тонн). В летний период традиционно наблюдается высокий спрос на топливо.
Собеседник «Ъ» в одном из профильных ведомств говорит, что, поскольку контроль за ситуацией на рынке авиакеросина «оказался выведен за периметр ведения госорганов», многие проблемы теперь могут «вовремя не вскрыться и привести к серьезным последствиям, вплоть до ухудшения работы топливной системы самолета».
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заверил «Ъ», что в последнее время никаких проблем со снабжением аэропортов не возникало, остановки — только предусмотренные регламентом. В целом поставки осуществлялись в соответствии с графиком, добавляет господин Демин. Он сообщил, что в течение лета претензий по качеству топлива не поступало. В
В Шереметьево «Ъ» не стали комментировать возможные сбои, подчеркнув, что «ситуация обеспечения авиатопливом авиакомпаний отслеживается». Периодически, уточнили в аэропорту, проходят встречи и совещания с авиакомпаниями, операторами ТЗК и участниками рынка, ближайшее состоится сегодня. На нем будут рассмотрены «текущие вопросы и перспективы развития ТЗК с учетом планов авиакомпаний». Источник «Ъ», близкий к ситуации, сообщил, что поставки авиакеросина с «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» нормализовались в ночь с пятницы на субботу.
Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что со стороны иностранных производителей двигателей давно поступают нарекания на топливо некоторых российских производителей: по заявлениям западных специалистов, оно содержит больше примесей, чем положено, что ведет к ускоренному износу техники. При этом задача приведения стандартов российского топлива в соответствие с зарубежными ставилась перед профильными властями давно. Пока не будет проявлена воля и не будут установлены жесткие сертификационные требования к качеству топлива, подчеркивает эксперт, заправка будет происходить по принципу «кому как повезет».
Елизавета Кузнецова, Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко