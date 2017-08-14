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09:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Аэрофлоту» недолили керосина

Авиакомпания столкнулась с перебоями в поставках топлива.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», у «Газпром нефти» возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьево, «Аэрофлоту» даже пришлось включить резервную схему обеспечения. Участники рынка связывают проблемы с отменой процедуры обязательной сертификации ТЗК и лабораторий контроля качества авиакеросина. Текущие вопросы удалось решить в ночь на 12 августа, ситуация может быть обсуждена сегодня на совещании в Шереметьево. Отраслевые эксперты подчеркивают, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний и для него необходимо вводить сертификационные требования.

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На прошлой неделе «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» оповестила авиакомпании «о временных перебоях с транспортировкой авиакеросина трубопроводом “Транснефти”», рассказали «Ъ» источники в авиаотрасли. В результате для выполнения производственной программы в полном объеме «Аэрофлот» (около 40% заправки осуществляет через «Газпромнефть-Аэро Шереметьево») «отработал резервную схему авиатопливообеспечения»: перевозчику пришлось перевести заправку более 50 рейсов на ТЗК Шереметьево, на складе которого находятся собственные запасы топлива авиакомпании. В Росавиации, контролирующей цены на авиакеросин и ведущей ежесуточный мониторинг наличия топлива в ТЗК, и «Аэрофлоте» отказались от комментариев. В Минэнерго переадресовали вопрос к Росстандарту, оттуда — в Ространснадзор, где на запрос не ответили.

Источник «Ъ» в одном из ведомств сообщил, что в последнее время не был постоянно обеспечен трехсуточный запас топлива в резервуарном парке, что «вызвало вопросы к оператору по заправке воздушных судов».

Собеседник «Ъ» в отрасли пояснил, что перебои возникли около двух недель назад. Основная причина, по его мнению, может быть связана «с некондиционным топливом, которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации» при его сдаче в резервуары ТЗК.

Причину собеседники «Ъ» на рынке видят в отмене в 2015 году обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов.

С тех пор качество топлива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя, дальнейший контроль не предусмотрен. Риски, связанные с выбором ассортимента ГСМ и организаций, осуществляющих авиатопливообеспечение — заправку самолетов, хранение топлива, переложены на авиакомпании (см. «Ъ» от 28 марта). «В настоящий момент не представляется возможным даже определить, на каком этапе авиационное топливо может стать некондиционным, поскольку законодательством более не предусмотрено наличие документации, регулирующей качество топлива», — поясняет один из собеседников «Ъ».

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Для доставки авиатоплива до хранилищ в аэропортах Московского авиаузла используется железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт. Последний способ самый дешевый и удобный и для производителя, и для потребителя. Поставки осуществляет «Транснефтепродукт» через Московский кольцевой нефтепродуктопровод. В эту систему сдают топливо два поставщика: рязанский НПЗ «Роснефти» и московский НПЗ «Газпром нефти».

Объемы поставок авиакеросина в аэропорты МАУ по трубопроводам составляют около 1,9 млн тонн в год — треть общей потребности аэропортов. Три четверти трубопроводных объемов потребляет Шереметьево, на втором месте — Внуково (чуть более 300 тыс. тонн), на третьем — Домодедово (более 200 тыс. тонн). В летний период традиционно наблюдается высокий спрос на топливо.

Собеседник «Ъ» в одном из профильных ведомств говорит, что, поскольку контроль за ситуацией на рынке авиакеросина «оказался выведен за периметр ведения госорганов», многие проблемы теперь могут «вовремя не вскрыться и привести к серьезным последствиям, вплоть до ухудшения работы топливной системы самолета».

Однако участники процесса наличие перебоев не признают.
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Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заверил «Ъ», что в последнее время никаких проблем со снабжением аэропортов не возникало, остановки — только предусмотренные регламентом. В целом поставки осуществлялись в соответствии с графиком, добавляет господин Демин. Он сообщил, что в течение лета претензий по качеству топлива не поступало. В пресс-службе «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» «Ъ» сообщили, что компания стабильно обеспечивает необходимый объем топлива в аэропорту для своевременной заправки воздушных судов и предприятие работает в штатном режиме. При необходимости ТЗК имеет возможность оперативно наращивать объемы поставки топлива автомобильным транспортом до установленных требований.

В Шереметьево «Ъ» не стали комментировать возможные сбои, подчеркнув, что «ситуация обеспечения авиатопливом авиакомпаний отслеживается». Периодически, уточнили в аэропорту, проходят встречи и совещания с авиакомпаниями, операторами ТЗК и участниками рынка, ближайшее состоится сегодня. На нем будут рассмотрены «текущие вопросы и перспективы развития ТЗК с учетом планов авиакомпаний». Источник «Ъ», близкий к ситуации, сообщил, что поставки авиакеросина с «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» нормализовались в ночь с пятницы на субботу.

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Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что со стороны иностранных производителей двигателей давно поступают нарекания на топливо некоторых российских производителей: по заявлениям западных специалистов, оно содержит больше примесей, чем положено, что ведет к ускоренному износу техники. При этом задача приведения стандартов российского топлива в соответствие с зарубежными ставилась перед профильными властями давно. Пока не будет проявлена воля и не будут установлены жесткие сертификационные требования к качеству топлива, подчеркивает эксперт, заправка будет происходить по принципу «кому как повезет».

Елизавета Кузнецова, Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Малютин В.В.
обычная смена крупного поставщика, как всегда сопровождается крупными скандалами и разоблачениями....
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