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12:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

У нас волосы дыбом встают от цен на красную рыбу! — рыбопереработчики Хабаровского края

Редкую летнюю кету ушлые поставщики предлагают за 200 с лишком рублей за кг.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.

В этом году цены на летних лососей в Хабаровском крае заставили содрогнуться даже опытных рыбопереработчиков. Сейчас нам предлагают за кг свежей кеты свыше 200 рублей, и пока нет большой надежды на богатый осенний улов, сообщили корр. ИА AmurMedia в крупных рыбоперерабатывающих предприятиях края.

— Волосы становятся дыбом, когда узнаешь, по какой цене в этом году предлагают рыбу. На сегодня на рынке минимальное предложение идет по 220 рублей за кг кеты, причем и этой рыбы мало, поэтому мы месяца полтора простояли, работая на 50%. Половина людей отправлена в отпуска без содержания, половина — ползарплаты получают из-за того, что не на чем работать, — сообщил Дмитрий Щеглюк, гендиректор и владелец ООО «ДВ-Ареал», специализирующегося на копченой красной рыбе и пресервах. — В прошлом году, правда, год был рыбный, кета стоила 150 рублей за кг.

С коллегой по рыбному цеху согласны и в артели «Иня». В Охотском районе, где у артели участки, рыбы с каждым становится всё меньше и меньше. А эта летняя путина и вовсе неудачная: в главной нерестовой реке Охотского района Охоте рыбы мало, некоторые участки просто пустуют.

— Рассчитывать на охотоморскую рыбу не приходится. Если по нашему району 1000 тонн выловили, это хорошо, — рассказывает гендиректор рыбоперерабатывающего комплекса артели «Иня» Анна Кривченко. — Честно сказать, я как переработчик шокирована теми ценами на рыбу, которые сложились в этом году.

Сейчас наша кета, добытая в бассейне Амура, стоит 200 рублей за кг и выше, а к примеру, камчатскую рыбу, которая по качеству намного хуже нашей, предлагают вообще за 240 рублей.

Причин сложившейся ситуации, напоминают переработчики, две: слабый ход кеты в связи с наводнением 2013 года, которое смыло драгоценную молодь, не дав малькам вырасти во взрослую рыбу, и оборотистость рыбодобытчиков, споро взвинтивших цены в условиях дефицита сырья и ажиотажного спроса.

Безрыбье больно бьет по кошелькам рядовых потребителей. Сейчас в магазинах кета, и охлажденная, и даже замороженная, стоит около 300 рублей за кг. Подскочат и цены на копченую и соленую красную рыбу.

— Если сохранять заданную рентабельность 6−8%, то цену конечной продукции нужно поднимать рублей на 100. То есть на выходе у нас килограмм копченой рыбы будет стоить в этом году не 515 рублей, а 615 рублей. И так же обстоит дело не только у нас, но и у других рыбопереработчиков, — говорит Дмитрий Щеглюк.

Руководитель «ДВ-Ареала» также сомневается и в том, что удачно сложится добыча лососевых осенью.

— Нам обещают хорошую осеннюю путину, но ведь раньше обещали и хорошую летнюю. Тем более никто не отменял большие заказы на осеннюю рыбу из западных регионов. Москва и Новосибирск вытягивают на себя сколько рыбы! Поэтому не исключаю, что и осенью рыбы будет мало, и тем более сомневаюсь, что красная рыба появится по цене 130 рублей за кг. Если и будет, то в минимальных количествах, — уверен он.

Стоит напомнить, ранее в правительстве Хабаровского края обещали жителям Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и в районах 300 тонн кеты в рамках проекта «Доступная рыба» в первой декаде августа. Причем по милосердной цене 130 рублей за кг.

Цену долгожданной красной рыбы назвали в комитете рыбного хозяйства Хабаровского края.

И нельзя сказать, что обещанной рыбы таки не было совсем. Она зашла в Хабаровск, но в маленькие розничные «заводи» и ну в очень ограниченном количестве. Так, первые партии кеты в рамках проекта «Доступная рыба» поступили в сеть магазинов «Ветеран».

— Нам дважды, второй раз 11 августа, поставляли кету по цене 129,6 рубля за кг. Первый раз килограмм 200, и второй раз, наверное, столько же. Разошлась она, конечно, моментально, норм отпуска никаких не было, — сообщили в магазине «Ветеран» в Индустриальном районе. — Ветераны — люди дисциплинированные, поэтому никаких конфликтных ситуаций не было. Тем более, мы говорили, что рыба по такой цене еще будет.

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