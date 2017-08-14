У нас волосы дыбом встают от цен на красную рыбу! — рыбопереработчики Хабаровского края
Редкую летнюю кету ушлые поставщики предлагают за 200 с лишком рублей за кг.
Редкую летнюю кету ушлые поставщики предлагают за 200 с лишком рублей за кг.
Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.
В этом году цены на летних лососей в Хабаровском крае заставили содрогнуться даже опытных рыбопереработчиков. Сейчас нам предлагают за кг свежей кеты свыше 200 рублей, и пока нет большой надежды на богатый осенний улов, сообщили корр. ИА AmurMedia в крупных рыбоперерабатывающих предприятиях края.
— Волосы становятся дыбом, когда узнаешь, по какой цене в этом году предлагают рыбу. На сегодня на рынке минимальное предложение идет по 220 рублей за кг кеты, причем и этой рыбы мало, поэтому мы месяца полтора простояли, работая на 50%. Половина людей отправлена в отпуска без содержания, половина — ползарплаты получают
С коллегой по рыбному цеху согласны и в артели «Иня». В Охотском районе, где у артели участки, рыбы с каждым становится всё меньше и меньше. А эта летняя путина и вовсе неудачная: в главной нерестовой реке Охотского района Охоте рыбы мало, некоторые участки просто пустуют.
— Рассчитывать на охотоморскую рыбу не приходится. Если по нашему району 1000 тонн выловили, это хорошо, — рассказывает гендиректор рыбоперерабатывающего комплекса артели «Иня» Анна Кривченко. — Честно сказать, я как переработчик шокирована теми ценами на рыбу, которые сложились в этом году.
Причин сложившейся ситуации, напоминают переработчики, две: слабый ход кеты в связи с наводнением 2013 года, которое смыло драгоценную молодь, не дав малькам вырасти во взрослую рыбу, и оборотистость рыбодобытчиков, споро взвинтивших цены в условиях дефицита сырья и ажиотажного спроса.
— Если сохранять заданную рентабельность 6−8%, то цену конечной продукции нужно поднимать рублей на 100. То есть на выходе у нас килограмм копченой рыбы будет стоить в этом году не 515 рублей, а 615 рублей. И так же обстоит дело не только у нас, но и у других рыбопереработчиков, — говорит Дмитрий Щеглюк.
Руководитель «ДВ-Ареала» также сомневается и в том, что удачно сложится добыча лососевых осенью.
— Нам обещают хорошую осеннюю путину, но ведь раньше обещали и хорошую летнюю. Тем более никто не отменял большие заказы на осеннюю рыбу из западных регионов. Москва и Новосибирск вытягивают на себя сколько рыбы! Поэтому не исключаю, что и осенью рыбы будет мало, и тем более сомневаюсь, что красная рыба появится по цене 130 рублей за кг. Если и будет, то в минимальных количествах, — уверен он.
Цену долгожданной красной рыбы назвали в комитете рыбного хозяйства Хабаровского края.
И нельзя сказать, что обещанной рыбы таки не было совсем. Она зашла в Хабаровск, но в маленькие розничные «заводи» и ну в очень ограниченном количестве. Так, первые партии кеты в рамках проекта «Доступная рыба» поступили в сеть магазинов «Ветеран».
— Нам дважды, второй раз 11 августа, поставляли кету по цене 129,6 рубля за кг. Первый раз килограмм 200, и второй раз, наверное, столько же. Разошлась она, конечно, моментально, норм отпуска никаких не было, — сообщили в магазине «Ветеран» в Индустриальном районе. — Ветераны — люди дисциплинированные, поэтому никаких конфликтных ситуаций не было. Тем более, мы говорили, что рыба по такой цене еще будет.