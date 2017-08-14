Съезд с Московского шоссе на ул. Луначарского откроют в конце августа

Источник: Volga News

Строительные работы на объекте ведет ООО «Самаратрансстрой». Как рассказал Волга Ньюс представитель подрядной организации, начальник участка Александр Лишанов, сдача в эксплуатацию развязки запланирована на 1 октября 2017 года.

«Активная фаза работ на участке началась в апреле с вывоза строительного мусора и усиления конструкций метрополитена, — прокомментировал Лишанов. — Параллельно шли работы по переустройству ливневой и водопроводной канализации. Сегодня со стороны ул. Луначарского они уже завершены, и в ближайшее время, после переключения движения мы перейдем на противоположную сторону развязки, где также предстоит сборка коммуникаций и укладка дорожной одежды».

Сейчас на объекте уплотняют песчано-подстилающий слой, после чего рабочие расстелят геотекстиль и уложат основание из щебня. Следом на полукольце установят бортовые камни, уложат нижние слои асфальтобетонного покрытия и приступят к электрике — помимо опор освещения необходимо смонтировать контактную сеть троллейбусов. Но эти работы уже будут выполняться параллельно с движением по новой схеме.

По словам Александра Лишанова, по проекту въезд на развязку с ул. Маломосковской будет закрыт. Там будет разворотная площадка.

Светофорные объекты и пешеходные переходы будут установлены на съезде с развязки в сторону ул. Луначарского и два на Московском шоссе — с западной и восточной сторон. Везде будут устроены «островки безопасности». Улицу Гагарина пешеходы будут переходить через подземный переход станции метро «Московская».

Как будет выглядеть дорожный объект после окончания строительных работ:

кольцевая развязка в форме вытянутого кольца, диаметр центрального островка 60 на 115 метров;

общая длина — 333,05 погонных метра;

общая площадь дорожного покрытия — 15 тыс. кв. метров;

три полосы движения по кольцу, каждая шириной 5,5 метров;

ширина тротуаров — от 3 до 5,25 метров;

светофоры на всех въездах, кроме въезда с ул. Гагарина;

в центре кольца будет высажен газон.