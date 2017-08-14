Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:12 (мск), источник: Volga News

Съезд с Московского шоссе на ул. Луначарского откроют в конце августа

В районе строящейся развязки рядом со станцией метро «Московская» к концу лета планируется изменить схему движения. Примерно через две недели транспорт по направлению в город здесь пустят по временной схеме — по правой стороне будущего кольца. Одновременно будет закрыт съезд с улицы Гагарина в районе станции метро «Московская».

Источник: Volga News

Строительные работы на объекте ведет ООО «Самаратрансстрой». Как рассказал Волга Ньюс представитель подрядной организации, начальник участка Александр Лишанов, сдача в эксплуатацию развязки запланирована на 1 октября 2017 года.

«Активная фаза работ на участке началась в апреле с вывоза строительного мусора и усиления конструкций метрополитена, — прокомментировал Лишанов. — Параллельно шли работы по переустройству ливневой и водопроводной канализации. Сегодня со стороны ул. Луначарского они уже завершены, и в ближайшее время, после переключения движения мы перейдем на противоположную сторону развязки, где также предстоит сборка коммуникаций и укладка дорожной одежды».

Сейчас на объекте уплотняют песчано-подстилающий слой, после чего рабочие расстелят геотекстиль и уложат основание из щебня. Следом на полукольце установят бортовые камни, уложат нижние слои асфальтобетонного покрытия и приступят к электрике — помимо опор освещения необходимо смонтировать контактную сеть троллейбусов. Но эти работы уже будут выполняться параллельно с движением по новой схеме.

По словам Александра Лишанова, по проекту въезд на развязку с ул. Маломосковской будет закрыт. Там будет разворотная площадка.

Светофорные объекты и пешеходные переходы будут установлены на съезде с развязки в сторону ул. Луначарского и два на Московском шоссе — с западной и восточной сторон. Везде будут устроены «островки безопасности». Улицу Гагарина пешеходы будут переходить через подземный переход станции метро «Московская».

Как будет выглядеть дорожный объект после окончания строительных работ:

кольцевая развязка в форме вытянутого кольца, диаметр центрального островка 60 на 115 метров;
общая длина — 333,05 погонных метра;
общая площадь дорожного покрытия — 15 тыс. кв. метров;
три полосы движения по кольцу, каждая шириной 5,5 метров;
ширина тротуаров — от 3 до 5,25 метров;
светофоры на всех въездах, кроме въезда с ул. Гагарина;
в центре кольца будет высажен газон.

Стоимость работ по капитальному ремонту объекта согласно проекта — 170,9 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Съезд с Московского шоссе на ул. Луначарского откроют в конце августа
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
В Дагестане ликвидирован главарь «хунзахской банды»
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь