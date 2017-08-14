Более 550 фур ожидают выезда на границе с Литвой

По состоянию на 8.00 14 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 330 грузовиков, «Котловка» — 100, «Бенякони» — 82, «Привалка» — 55.

Как сообщалось, образование очередей связано со сбоем программного обеспечения, который произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе. Предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будет производиться в ручном режиме.

Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропускаВ связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Также сформировалась очередь из 95 грузовиков на двух пунктах пропуска белорусско-латвийской границы: в пункте пропуска «Григоровщина» — 20, «Урбаны» — 75 фур.