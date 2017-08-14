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08:55 (мск), источник: БЕЛТА

Более 550 фур ожидают выезда на границе с Литвой

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 550 фур ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 8.00 14 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 330 грузовиков, «Котловка» — 100, «Бенякони» — 82, «Привалка» — 55.

Как сообщалось, образование очередей связано со сбоем программного обеспечения, который произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе. Предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будет производиться в ручном режиме.

Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропускаВ связи с этим рекомендуется гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Также сформировалась очередь из 95 грузовиков на двух пунктах пропуска белорусско-латвийской границы: в пункте пропуска «Григоровщина» — 20, «Урбаны» — 75 фур.

На выезде в Польшу очереди ожидают более 200 легковых автомобилей: в пункте пропуска «Брузги» — 76, «Берестовица» — 50, «Брест» — 120.

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