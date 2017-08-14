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09:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Намеченные на 14 августа рейсы «Аэрофлота» из Москвы отменены

Двадцать рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые должны были 14 августа отправиться из московского «Шереметьево» в города России и дальнего зарубежья, не состоятся из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отменены прямые и обратные рейсы в Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень. Также не будут совершены рейсы в европейские столицы: Амстердам, Рим, Вену, Хельсинки и Париж.

Кроме того, время отправки трех рейсов — в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар — перенесено на более позднее.

В авиакомпании пассажиров и встречающих их лиц попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пассажиры отмененных рейсов вправе переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки, пояснили в «Аэрофлоте».

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