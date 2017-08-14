Намеченные на 14 августа рейсы «Аэрофлота» из Москвы отменены
Двадцать рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые должны были 14 августа отправиться из московского «Шереметьево» в города России и дальнего зарубежья, не состоятся
Двадцать рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые должны были 14 августа отправиться из московского «Шереметьево» в города России и дальнего зарубежья, не состоятся
Отменены прямые и обратные рейсы в Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень. Также не будут совершены рейсы в европейские столицы: Амстердам, Рим, Вену, Хельсинки и Париж.
Кроме того, время отправки трех рейсов — в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар — перенесено на более позднее.
В авиакомпании пассажиров и встречающих их лиц попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Пассажиры отмененных рейсов вправе переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки, пояснили в «Аэрофлоте».