Намеченные на 14 августа рейсы «Аэрофлота» из Москвы отменены

Отменены прямые и обратные рейсы в Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень. Также не будут совершены рейсы в европейские столицы: Амстердам, Рим, Вену, Хельсинки и Париж.

Кроме того, время отправки трех рейсов — в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар — перенесено на более позднее.