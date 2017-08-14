Беларусь глазами инвестора: зона комфорта или повышенного риска?

Источник: Sputnik.by

Управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев и профессиональный управленец и интерим-менеджер Геннадий Терпиловский говорят, что в последнее время наблюдается не слишком приятная тенденция — инвесторы уезжают из Беларуси, и тому есть сразу несколько причин.

«Такая тенденция возникла в связи с некоторой непрозрачностью, которая присутствует на рынке Беларуси. Есть инвесторы, которые заходят на предприятие на определенный период времени для того, чтобы купить некую долю или само предприятие, увеличить его стоимость и через какое-то время продать его», — рассказывает Лев.

При принятии решения о покупке, как правило, инвестор анализирует открытые источники информации — статистические данные, баланс предприятия, из чего делает вывод: есть ли у предприятия потенциал к дальнейшему росту. Но такая информация далеко не всегда содержит достоверные данные.

«То есть по балансу на предприятии, например, достаточно много активов, которые серьезно стоят, а инвестор зачастую принимает решение на основе документов. Покупая долю и приходя на предприятие, он видит, что эти активы по балансу и документам отличные, а реально они уже ничего не стоят. Рыночная стоимость равна нулю или даже в минусе», — говорит юрист.

В таком случае инвестору, который уже совершил сделку о покупке, приходится менять свою приоритетную задачу, отмечает собеседник.

«Возникает интересная ситуация, когда инвестор уже купил такое “мертвое” предприятие. У него стоит задача не увеличить стоимость, а выйти из этого предприятия и избежать, в том числе, и субсидиарной ответственности», — рассказывает Лев.

В отдельных ситуациях инвестору не остается ничего другого, кроме как обанкротить предприятие.