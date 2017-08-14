ВСМПО посетил министр инвестиций и развития Свердловской области
Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских посетил Верхнюю Салду.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских посетил Верхнюю Салду.
Его сопровождали депутаты регионального Заксобрания, а также руководители 17 монопрофильных муниципалитетов, в том числе Верхней Пышмы, Асбеста и Первоуральска.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Сначала гости с ознакомительной экскурсией побывали в Особой экономической зоне «Титановая долина», представленной как пример снижения монозависимости Верхней Салды. Также они посетили производственную площадку Корпорации
Кроме того, депутаты и чиновники оценили проекты по благоустройству городской среды. Глава Верхнесалдинского городского округа Алексей Забродин и руководитель местной администрации Константин Ильичев показали министру и депутатам парк Гагарина. На облагораживание его территории и еще 10 дворов города из областной казны выделен 21 миллион рублей, столько же будет направлено из муниципального бюджета, 5%-ный вклад от общей суммы сделают горожане.
По словам Дмитрия Нисковских, все главы моногородов Свердловской области сейчас активно работают. Среди объективных лидеров — Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Краснотурьинск, Нижний Тагил.
«Большинство управленческих команд наших муниципалитетов уже прошли обучение в “Сколково”. За счет новых знаний муниципалитеты имеют достаточные компетенции, разработали свои программы развития и сегодня уверенно смотрят в будущее», — заключил он.