Объездную Екатеринбурга «подлечат» за 75 миллионов
К мундиалю.
К мундиалю.
Мэрия Екатеринбурга собирается потратить 75,7 миллионов рублей на ремонт Объездной дороги. Аукцион назначен на 17 августа, сообщает «Уралинформбюро».
Капремонт планируется провести на участке от улицы Московской до переулка Базовый. В рамках работ будет заменено асфальтовое покрытие и бортовой камень, восстановлена дорожная разметка, а по обочинам дороги разобьют газоны. Также на проезжей части будут установлены новые люки плавающего типа. По условиям аукциона, работы следует завершить до 4 июня 2018 года.
Следует отметить, что в 2017 году на ремонт дорог 17 населенных пунктов Свердловской области из регионального и федерального бюджетов будет направлено более 2,7 миллиарда рублей.