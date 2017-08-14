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09:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Объездную Екатеринбурга «подлечат» за 75 миллионов

К мундиалю.

Мэрия Екатеринбурга собирается потратить 75,7 миллионов рублей на ремонт Объездной дороги. Аукцион назначен на 17 августа, сообщает «Уралинформбюро».

Капремонт планируется провести на участке от улицы Московской до переулка Базовый. В рамках работ будет заменено асфальтовое покрытие и бортовой камень, восстановлена дорожная разметка, а по обочинам дороги разобьют газоны. Также на проезжей части будут установлены новые люки плавающего типа. По условиям аукциона, работы следует завершить до 4 июня 2018 года.

Следует отметить, что в 2017 году на ремонт дорог 17 населенных пунктов Свердловской области из регионального и федерального бюджетов будет направлено более 2,7 миллиарда рублей.

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