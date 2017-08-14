Объездную Екатеринбурга «подлечат» за 75 миллионов

Капремонт планируется провести на участке от улицы Московской до переулка Базовый. В рамках работ будет заменено асфальтовое покрытие и бортовой камень, восстановлена дорожная разметка, а по обочинам дороги разобьют газоны. Также на проезжей части будут установлены новые люки плавающего типа. По условиям аукциона, работы следует завершить до 4 июня 2018 года.