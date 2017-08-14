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09:18 (мск), источник: Om1.ru

За 7 месяцев омичи заплатили 36 миллиардов налогов

Омичи стали платить больше налогов, чем в прошлом году.

Источник: Reuters

Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за январь-июль 2017 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 36,2 миллиарда рублей налогов и сборов.

Как отметили в службе, эта сумма на 8,8% или на 2,9 миллиарда превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. За первые 7 месяцев 2016 года в областной бюджет поступило 30,7 миллиарда рублей. Таким образом, специалисты отметили рост на 10% или на 2,8 миллиарда рублей, при этом в бюджет Омска было направлено 3,2 миллиарда рублей, что на 3,3% или на 100,8 миллиона рублей больше.

Как пояснили в налоговой службе, основными источниками консолидированного областного бюджета являются налог на имущества (зафиксирован рост на 4,1% или на 0,1 миллиард рублей), налог на доходы физических лиц (рост 4,9% или 0,6 миллиарда), земельный налог (увеличение 5,9% или 31 миллион рублей), налог по упрощенной системе (рост на 14,3% или на 0,3 миллиарда), акцизы на алкоголь (+ 17,2% или 0,3 миллиарда), транспортный налог (вырос 26,1% или 73 миллиона) и налог на прибыль (увеличился 23,1% или 1,8 миллиарда).

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