За 7 месяцев омичи заплатили 36 миллиардов налогов

Источник: Reuters

Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за январь-июль 2017 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 36,2 миллиарда рублей налогов и сборов.

Как отметили в службе, эта сумма на 8,8% или на 2,9 миллиарда превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. За первые 7 месяцев 2016 года в областной бюджет поступило 30,7 миллиарда рублей. Таким образом, специалисты отметили рост на 10% или на 2,8 миллиарда рублей, при этом в бюджет Омска было направлено 3,2 миллиарда рублей, что на 3,3% или на 100,8 миллиона рублей больше.