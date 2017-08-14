Курс валют: Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 14 августа.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 14 августа.
Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне 17,8856 лея (-2,89 бана) и 21,0362 лея (+3,32 бана) за евро, тогда как в период с 11 по 13 августа он составлял, 17,9145 лея за один доллар и 21,0030 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6966 лея за 1 гривну, 4,5965 лея за румынский лей и 0,2972 лея за 1 российский рубль.