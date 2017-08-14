Курс валют: Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне 17,8856 лея (-2,89 бана) и 21,0362 лея (+3,32 бана) за евро, тогда как в период с 11 по 13 августа он составлял, 17,9145 лея за один доллар и 21,0030 лея за один евро.