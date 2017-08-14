Суд в Новосибирске рассмотрит дело о банкротстве ремонтного завода Минобороны РФ

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит дело о банкротстве новосибирского «15 Центрального авторемонтного завода» (15 ЦАРЗ), принадлежащего Минобороны РФ. Первое заседание состоится в сентябре, говорится в документах суда.

«Принять к производству заявление ООО “Коммерция и Консалтинг” о признании банкротом должника — АО “15 Центральный автомобильный ремонтный завод”, возбудить производство по делу. Назначить рассмотрение обоснованности заявления кредитора на 11 сентября 2017 года», — говорится в документах.

Согласно материалам, московская компания «Коммерция и консалтинг» подала заявление о банкротстве предприятия в июне 2017 года в связи с наличием у него задолженности в 6,5 млн рублей. Первоначально заявление было оставлено без движения, однако после предоставления дополнительных материалов принято к производству.

По данным сайта госзакупок, «Коммерция и консалтинг» получила от 15 ЦАРЗ ряд контрактов на поставку шин для автомобилей «КамАЗ», КрАЗ и «Урал» на сумму около 12 млн рублей.