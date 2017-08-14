Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Лавров назвал беспардонными действия США с закупкой газа
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителям Бубновки Киренского района помогут выбрать жилье для покупки

В поселок Бубновка Киренского района направят группу специалистов из министерства строительства и дорожного хозяйства, министерства социального развития, опеки и попечительства и управления по региональной политике Иркутской области, чтобы помочь определиться с выбором жилья.

Источник: РИА "Новости"

Как 14 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, такое поручение дал и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

«В настоящее время жителям Бубновки переданы 151свидетельство на выплаты для приобретения жилья по ликвидации поселка. Многие из них первоначально высказали желание покинуть Киренский район. Мы предоставили на выбор более 450 помещений для переезда. Людям необходимо рассказать о населенных пунктах, где находятся приобретаемые квартиры. Помочь с оформлением документов», — подчеркнул Руслан Болотов.

И.о. председателя правительства предложил по возможности организовать для погорельцев своеобразную ярмарку недвижимости, где люди могли бы наглядно познакомиться со всеми предполагаемыми местами, где они могут приобрести жилье.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, всех переселенцев в Бубновке курируют специалисты ведомства в территории, кроме того, работа с одинокими престарелыми жителями находится на особом контроле.

В целом в Иркутской области всем, пострадавшим во время пожаров в апреле и мае 2017 года выдано 196 свидетельств на выплаты для приобретения жилья. Из них 151 сертификат получили жители Бубновки Киренского района в результате ликвидации поселка, 23 — жители Тайшетского района, шесть — из села Вершина Аларского района, семь — из Заларинского района, три — из Большерастягаевского участка Зиминского района, три — из Черемхово, три — из Чунского района. 25 семей из поселков Чунский и Бубновка, и из села Вершина на ранее выданные сертификаты уже заключили договоры купли — продажи, семьи начали переезжать в новые квартиры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
В Дагестане ликвидирован главарь «хунзахской банды»
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь