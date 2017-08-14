Жителям Бубновки Киренского района помогут выбрать жилье для покупки

Как 14 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, такое поручение дал и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.
«В настоящее время жителям Бубновки переданы 151свидетельство на выплаты для приобретения жилья по ликвидации поселка. Многие из них первоначально высказали желание покинуть Киренский район. Мы предоставили на выбор более 450 помещений для переезда. Людям необходимо рассказать о населенных пунктах, где находятся приобретаемые квартиры. Помочь с оформлением документов», — подчеркнул Руслан Болотов.
И.о. председателя правительства предложил по возможности организовать для погорельцев своеобразную ярмарку недвижимости, где люди могли бы наглядно познакомиться со всеми предполагаемыми местами, где они могут приобрести жилье.
Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, всех переселенцев в Бубновке курируют специалисты ведомства в территории, кроме того, работа с одинокими престарелыми жителями находится на особом контроле.
В целом в Иркутской области всем, пострадавшим во время пожаров в апреле и мае 2017 года выдано 196 свидетельств на выплаты для приобретения жилья. Из них 151 сертификат получили жители Бубновки Киренского района в результате ликвидации поселка, 23 — жители Тайшетского района, шесть — из села Вершина Аларского района, семь — из Заларинского района, три — из Большерастягаевского участка Зиминского района, три — из Черемхово, три — из Чунского района. 25 семей из поселков Чунский и Бубновка, и из села Вершина на ранее выданные сертификаты уже заключили договоры купли — продажи, семьи начали переезжать в новые квартиры.