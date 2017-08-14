Жителям Бубновки Киренского района помогут выбрать жилье для покупки

Источник: РИА "Новости"

Как 14 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, такое поручение дал и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

«В настоящее время жителям Бубновки переданы 151свидетельство на выплаты для приобретения жилья по ликвидации поселка. Многие из них первоначально высказали желание покинуть Киренский район. Мы предоставили на выбор более 450 помещений для переезда. Людям необходимо рассказать о населенных пунктах, где находятся приобретаемые квартиры. Помочь с оформлением документов», — подчеркнул Руслан Болотов.

И.о. председателя правительства предложил по возможности организовать для погорельцев своеобразную ярмарку недвижимости, где люди могли бы наглядно познакомиться со всеми предполагаемыми местами, где они могут приобрести жилье.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, всех переселенцев в Бубновке курируют специалисты ведомства в территории, кроме того, работа с одинокими престарелыми жителями находится на особом контроле.