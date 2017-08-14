Сибиряки на рынке труда почувствовали себя немного лучше

В третьем квартале 2017 года индекс самочувствия на рынке труда Сибири несколько улучшился, достигнув показателей прошлого года. К такому выводу пришла аналитическая служба рекрутинговой компании HeadHunter.

В компании отметили, что жители Сибирского федерального округа оказались самыми оптимистичными в отношении трудоустройства в России. Наиболее пессимистичные настроения сохранились в Москве и Московской области.

Максимально востребованными на рынке труда себя ощущают специалисты туристического и гостиничного бизнеса, продаж и IT. Хуже всего оценивают свои перспективы менеджеры высшего звена и представители добывающей отрасли.

Между тем, оценка соискателями сложности поиска новой работы уже два года остается примерно на одном уровне: 28% считают, что работу найти сложно, 44% — скорее, сложно. Совершенно не составляет труда найти работу только 2% участникам опроса. Что касается подработки, то ее востребованность остается на прежнем уровне: 52% рассматривают варианты дополнительного заработка, а у 9% уже есть вторая работа. Меньше всего поиск подработки актуален для сотрудников банковской сферы.