Сибиряки на рынке труда почувствовали себя немного лучше
HeadHunter опубликовала результаты исследования.
HeadHunter опубликовала результаты исследования.
В третьем квартале 2017 года индекс самочувствия на рынке труда Сибири несколько улучшился, достигнув показателей прошлого года. К такому выводу пришла аналитическая служба рекрутинговой компании HeadHunter.
В компании отметили, что жители Сибирского федерального округа оказались самыми оптимистичными в отношении трудоустройства в России. Наиболее пессимистичные настроения сохранились в Москве и Московской области.
Максимально востребованными на рынке труда себя ощущают специалисты туристического и гостиничного бизнеса, продаж и IT. Хуже всего оценивают свои перспективы менеджеры высшего звена и представители добывающей отрасли.
Между тем, оценка соискателями сложности поиска новой работы уже два года остается примерно на одном уровне: 28% считают, что работу найти сложно, 44% — скорее, сложно. Совершенно не составляет труда найти работу только 2% участникам опроса. Что касается подработки, то ее востребованность остается на прежнем уровне: 52% рассматривают варианты дополнительного заработка, а у 9% уже есть вторая работа. Меньше всего поиск подработки актуален для сотрудников банковской сферы.
Новосибирскстат пока располагает данными по занятости в регионах Сибири только за второй квартал 2017 года. Самая большая численность рабочей силы зарегистрирована в Красноярском крае и Новосибирской области — свыше 1,4 млн жителей в возрасте от 15 до 72 лет. При этом уровень безработицы в регионах тоже одинаков — 5,5%, что выше на 0,3% общероссийского показателя. Самый низкий уровень безработицы среди сибирских регионов — в Республике Хакасия (4,2%), самый высокий — в Туве (16,8%).