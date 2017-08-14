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09:39 (мск), источник: Новости Перми

В Орджоникидзевском районе приступили к дорожному ремонту

Работы на аварийном участке должны завершить к концу лета. Подрядчиком выступило ООО «Строй-Приоритет».

Источник: Новости Перми

В границах перекрестков Лянгасова, Генерала Черняховского и Волочаевской образовалась просадка дорожного полотна из-за разрушения недействующих инженерных коммуникаций. По этой причине участки дорог нуждались в ремонте.

 Уже стартовали работы по перекладке дорожного полотна на указанном участке. Предусмотрен демонтаж недействующих сетей и инженерных коммуникаций с полной заменой всех элементов автомобильной дороги, пишет администрация Перми.

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