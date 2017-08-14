В Орджоникидзевском районе приступили к дорожному ремонту
Работы на аварийном участке должны завершить к концу лета. Подрядчиком выступило ООО «Строй-Приоритет».
Работы на аварийном участке должны завершить к концу лета. Подрядчиком выступило ООО «Строй-Приоритет».
В границах перекрестков Лянгасова, Генерала Черняховского и Волочаевской образовалась просадка дорожного полотна
Уже стартовали работы по перекладке дорожного полотна на указанном участке. Предусмотрен демонтаж недействующих сетей и инженерных коммуникаций с полной заменой всех элементов автомобильной дороги, пишет администрация Перми.