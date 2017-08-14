В Орджоникидзевском районе приступили к дорожному ремонту

В границах перекрестков Лянгасова, Генерала Черняховского и Волочаевской образовалась просадка дорожного полотна из-за разрушения недействующих инженерных коммуникаций. По этой причине участки дорог нуждались в ремонте.



Уже стартовали работы по перекладке дорожного полотна на указанном участке. Предусмотрен демонтаж недействующих сетей и инженерных коммуникаций с полной заменой всех элементов автомобильной дороги, пишет администрация Перми.