Задолженность по зарплате в Пермском крае снизилась на 51%

Задолженность по зарплате в Пермском крае снизилась на 51%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 августа 2017 года сложилась в размере 7,6 млн руб.