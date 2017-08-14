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09:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Задолженность по зарплате в Пермском крае снизилась на 51%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 августа 2017 года сложилась в размере 7,6 млн руб.

По данным Пермьстата, по сравнению с 1 июля 2017 года сумма просроченной задолженности снизилась на 51,9%.

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 661 человек. В среднем каждому из них работодатель должен 11,4 тыс. руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации трех муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру.

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