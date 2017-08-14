Михаил Прохоров выйдет из US Rusal

Источник: Ежедневник.by

Как пишет газета «Коммерсантъ», группа Михаила Прохорова собирается сделать продать акции до ноябрьской ребалансировки фондового индекса MSCI.

Пакет ценных бумаг, как пояснил источник газеты, продадут в рынок. При этом, по его словам, уже существуют предварительные договоренности о том, что порядка 3% акций может выкупить один из банков. Какая именно это кредитная организация, собеседник «Коммерсанта» не уточнил.

Однако в основном кредиторе US Rusal — Сбербанке, а также в ВТБ, в который был заложен пакет ОНЭКСИМа в US Rusal и который вместе со Сбербанком является основным кредитором En+, ничего о возможной сделке не знают. Об этом газете сообщили источники, близкие к этим кредитным организациям.