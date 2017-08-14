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10:28 (мск), источник: Восток Медиа

Рассрочку платежа за капремонт в Хабаровске увеличат до 15 лет

Краевое правительство займётся этим вопросом в ближайшие дни.

Источник: Восток Медиа

Рассрочка по платежу за капитальный ремонт для хабаровчан увеличится с девяти до 15 лет. Вопрос об увеличении срока заимствования из регионального фонда капремонта будет рассмотрен в краевом правительстве уже на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора Фонда Алёну Сидорову.

«Это позволит нам направлять средства на капитальный ремонт с одного дома на другой и выделять их на каждое строение в большем объёме. Особенно рады этому нововведению будут жители двух- и трехэтажных домов, где до сих пор не представлялось возможным собрать необходимые средства не то что на комплексный ремонт, но даже на восстановление кровли. Теперь за счет увеличения срока заимствования и незначительного роста суммы индивидуальных платежей собственников жилья, капремонт таких домов, а их в Хабаровске — более 500, станет вполне возможен», — подчеркнула Алёна Сидорова.

Отмечается, что воспользоваться 15-летней рассрочкой смогут и собственники, которые решили заменить в доме лифт. В 2017 году капитальный ремонт пройдёт в 274 многоквартирных домах дальневосточной столицы. На эти цели потратят более 300 миллионов рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о планах дальневосточной столицы на капремонт в 2017 году. Чтобы не оставить в стороне «сталинки» и другие подобные строения, городские власти планировали обратиться в правительство Хабаровского края с предложением включить их в отдельную программу.

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