Рассрочку платежа за капремонт в Хабаровске увеличат до 15 лет

Источник: Восток Медиа

Рассрочка по платежу за капитальный ремонт для хабаровчан увеличится с девяти до 15 лет. Вопрос об увеличении срока заимствования из регионального фонда капремонта будет рассмотрен в краевом правительстве уже на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора Фонда Алёну Сидорову.

«Это позволит нам направлять средства на капитальный ремонт с одного дома на другой и выделять их на каждое строение в большем объёме. Особенно рады этому нововведению будут жители двух- и трехэтажных домов, где до сих пор не представлялось возможным собрать необходимые средства не то что на комплексный ремонт, но даже на восстановление кровли. Теперь за счет увеличения срока заимствования и незначительного роста суммы индивидуальных платежей собственников жилья, капремонт таких домов, а их в Хабаровске — более 500, станет вполне возможен», — подчеркнула Алёна Сидорова.

Отмечается, что воспользоваться 15-летней рассрочкой смогут и собственники, которые решили заменить в доме лифт. В 2017 году капитальный ремонт пройдёт в 274 многоквартирных домах дальневосточной столицы. На эти цели потратят более 300 миллионов рублей.