Больницу-недострой в Артемовском разберут по кирпичику
Спустя 20 лет.
Спустя 20 лет.
Недостроенное здание больницы в Артемовском, расположенное на территории центральной районной больницы на улице Энергетиков, превратилось в развалюху. 7-этажное сооружение площадью более 1 389 «квадратов» начали возводить в 1980 году, а в 1998 году
В ближайшие дни областное министерство строительства и развития инфраструктуры организует обследование недостроя. Высока вероятность, что его придется разбирать.
«Если выяснится, что оно не представляет опасности, его демонтируют не полностью. В этом случае часть конструкций будет использована под иное назначение: например, для размещения общежития для медработников», — прокомментировал «Уралинформбюро» министр строительства Среднего Урала Михаил Волков.
Он не смог уточнить, сколько именно средств было потрачено на строительство объекта. По сведениям регионального минстроя, данные о правах и ограничениях на здание больницы в справочной информации Росреестра отсутствуют, право оперативного управления за Управлением капстроительства Свердловской области не зарегистрировано.
Между тем, в администрации Артемовского ГО «Уралинформбюро» заявили, что правообладателем нежилого здания является Управление капстроительства, а земельный участок под ним — Свердловской области и передан в бессрочное пользование АЦРБ.
4 августа 2017 года во время визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Артемовский местные жители задали вопрос про недостроенную больницу. Глава региона заявил, что не владеет информацией об объекте, поскольку местные власти не сообщали ему о данной проблеме.