Больницу-недострой в Артемовском разберут по кирпичику

Недостроенное здание больницы в Артемовском, расположенное на территории центральной районной больницы на улице Энергетиков, превратилось в развалюху. 7-этажное сооружение площадью более 1 389 «квадратов» начали возводить в 1980 году, а в 1998 году из-за отсутствия финансирования работы остановились.

В ближайшие дни областное министерство строительства и развития инфраструктуры организует обследование недостроя. Высока вероятность, что его придется разбирать. Во-первых, изменились требования к таким объектам. Во-вторых, здание пришло в негодность из-за того, что не было должным образом законсервировано и не отапливалось.

«Если выяснится, что оно не представляет опасности, его демонтируют не полностью. В этом случае часть конструкций будет использована под иное назначение: например, для размещения общежития для медработников», — прокомментировал «Уралинформбюро» министр строительства Среднего Урала Михаил Волков.

Он не смог уточнить, сколько именно средств было потрачено на строительство объекта. По сведениям регионального минстроя, данные о правах и ограничениях на здание больницы в справочной информации Росреестра отсутствуют, право оперативного управления за Управлением капстроительства Свердловской области не зарегистрировано.

Между тем, в администрации Артемовского ГО «Уралинформбюро» заявили, что правообладателем нежилого здания является Управление капстроительства, а земельный участок под ним — Свердловской области и передан в бессрочное пользование АЦРБ.