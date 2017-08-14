Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Шесть правил здорового пикника
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Перестрелка в здании Мособлсуда
09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Больницу-недострой в Артемовском разберут по кирпичику

Спустя 20 лет.

Недостроенное здание больницы в Артемовском, расположенное на территории центральной районной больницы на улице Энергетиков, превратилось в развалюху. 7-этажное сооружение площадью более 1 389 «квадратов» начали возводить в 1980 году, а в 1998 году из-за отсутствия финансирования работы остановились.

В ближайшие дни областное министерство строительства и развития инфраструктуры организует обследование недостроя. Высока вероятность, что его придется разбирать. Во-первых, изменились требования к таким объектам. Во-вторых, здание пришло в негодность из-за того, что не было должным образом законсервировано и не отапливалось.

«Если выяснится, что оно не представляет опасности, его демонтируют не полностью. В этом случае часть конструкций будет использована под иное назначение: например, для размещения общежития для медработников», — прокомментировал «Уралинформбюро» министр строительства Среднего Урала Михаил Волков.

Он не смог уточнить, сколько именно средств было потрачено на строительство объекта. По сведениям регионального минстроя, данные о правах и ограничениях на здание больницы в справочной информации Росреестра отсутствуют, право оперативного управления за Управлением капстроительства Свердловской области не зарегистрировано.

Между тем, в администрации Артемовского ГО «Уралинформбюро» заявили, что правообладателем нежилого здания является Управление капстроительства, а земельный участок под ним — Свердловской области и передан в бессрочное пользование АЦРБ.

4 августа 2017 года во время визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Артемовский местные жители задали вопрос про недостроенную больницу. Глава региона заявил, что не владеет информацией об объекте, поскольку местные власти не сообщали ему о данной проблеме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задушившая двух сыновей жительница Магнитогорска избежит колонии
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
В Дагестане ликвидирован главарь «хунзахской банды»
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь