В Уфе сообщили о массовом отключении горячей воды до 20 августа
УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 14 по 20 августа.
УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 14 по 20 августа.
На неделю без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.