Опоздавшие пассажиры «Сапсана» и «Невского экспресса» получат компенсацию

Как сообщает 14 августа пресс-служба РЖД, те пассажиры, которые из-за упавшего на контактную сеть дерева опоздали на период от часа до двух, могут получить компенсацию в 25% от стоимости билета. Если «Сапсан» задержался больше чем на два часа, сумма возврата вырастет вдвое.

Пассажиры «Невского экспресса», которые приехали в Петербург с опозданием на 2 часа 57 минут, смогут вернуть деньги за билет полностью. Сумма возврата не учитывает сервисный сбор.