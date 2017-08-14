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11:02 (мск), источник: Фонтанка

Опоздавшие пассажиры «Сапсана» и «Невского экспресса» получат компенсацию

До 50% от стоимости билета получат пассажиры «Сапсана» и полностью вернут деньги за билет те, кто приехал в Петербург с опозданием на «Невском экспрессе». Железная дорога решила выплатить компенсации за преградившее пути дерево.

Как сообщает 14 августа пресс-служба РЖД, те пассажиры, которые из-за упавшего на контактную сеть дерева опоздали на период от часа до двух, могут получить компенсацию в 25% от стоимости билета. Если «Сапсан» задержался больше чем на два часа, сумма возврата вырастет вдвое.

Пассажиры «Невского экспресса», которые приехали в Петербург с опозданием на 2 часа 57 минут, смогут вернуть деньги за билет полностью. Сумма возврата не учитывает сервисный сбор.

Напомним, 13 августа заваленное дерево на перегоне Алешинка — Угловка остановило движение 17 поездов, в 15:47 из-за происшествия было отключено электроснабжение. К 18:30 движение было восстановлено, по информации от РЖД, с опозданием приехали два «Сапсана» из Москвы и восемь из Петербурга.

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