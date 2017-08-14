В ЕРИП более 95 процентов организаций перешли на IBAN
Более 95% организаций, принимающих платежи за свои услуги через ЕРИП, завершили свой переход на IBAN, предоставив в НКФО «ЕРИП» информацию о своем счете в международном формате.
Более 95% организаций, принимающих платежи за свои услуги через ЕРИП, завершили свой переход на IBAN, предоставив в НКФО «ЕРИП» информацию о своем счете в международном формате.
Как сообщила
По состоянию на 1 августа 2017 года в ЕРИП можно оплатить более 61 тысячи различных услуг. Участниками системы являются более 14,5 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.